Finisce la storia tra Sophie e Alessandro? Non c’è compatibilità: è scontro

Due settimane insieme, baci, coccole, una proposta di fidanzamento, tante chiacchiere ma anche tante litigate. A quanto pare tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano qualcosa non va. Ad alimentare la discussione, che ha poi portato a una sorta di rottura, è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Che cosa è successo? Apparentemente nulla ma per l’ennesima volta Alessandro, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 si è lamentato di quello che è stato l’atteggiamento di Sophie in puntata. I due questa notte hanno avuto un faccia a faccia in sauna, poi in giardino. Sophie ha anche chiesto il parere delle sue amiche. Insomma una nottata difficile per entrambi, mentre molti spettatori credono che Sophie sia sincera, e Alessandro invece stia solo cercando delle scuse per lasciare in stand by questa storia, magari in attesa dell’entrata di una nuova concorrente…

E’ rottura nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra Alessandro e Sophie

L’accusa di Alessandro a Sophie è sempre la stessa: non dimostrare le cose. La Codegoni però ha sottolineato che stanno insieme da pochissimo, che si conoscono da troppo poco tempo e che in un reality come il Grande Fratello non può portargli la luna. Poi gli ha anche fatto notare che forse sta correndo troppo e che lei non si aspettava uno scenario di questo genere. “Io non ti ho chiesto niente, ti ho chiesto solo di tutelare qualcosa che abbiamo” ha detto Alessandro che ha ribadito che non si vuole fidanzare ma iniziare un percorso insieme. “Sono cose che avvengono con il tempo, non posso andare contro tutti. Io ho un mio momento no” ha detto Sophie stanca delle accuse di Alessandro. “Io non ti vengo dietro anche se provo qualcosa per te, io voglio creare qualcosa, un equilibrio giusto ma non così come due bambini di 12 anni, stai rovinando con le parole quello che abbiamo” ha continuato il Basciano nella discussione con Sophie. Non c’è compatibilità tra i due? Si farà pace e si volterà pagina?

