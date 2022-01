Clarissa selassiè in diretta su Canale 5 mostra l’elenco di insulti omofobi e razzisti della Ricciarelli

Lo abbiamo ripetuto più volte, se Katia Ricciarelli avesse degli amici che realmente ci tengono a lei, conduttore del Grande Fratello Vip in primis, già settimana fa le avrebbero fatto le valigie per farla tornare a casa. E’ evidente e palese a tutti che in questi giorni la cantante si stia limitando, lo ha detto più volte parlottando con i suoi amici. Cosa che le viene anche male, perchè dire le cose a bassa voce, non le rende meno gravi. Nella puntata di Pomeriggio Cinque News in onda ieri, che ha dedicato uno spazio nella seconda parte proprio a questa vicenda, Clarissa Selassiè, ospite di Simona Branchetti, stanca del fatto che si continui sempre a minimizzare, ha portato un bell’elenco con tutti gli insulti, le offese, le frasi omofobe e razziste che Katia ha pronunciato in questi mesi. Peccato che non abbia fatto la stessa scenetta anche in diretta al Grande Fratello VIP. Lì tra l’egocentrismo di Signorini, quello di Alex Belli e di Sonia Bruganelli ormai, non c’è più spazio per il resto. Sarebbe stato interessante però capire come Signorini avrebbe gestito la situazione, visto che se si va fuori dal suo seminato, inizia a sudare freddo, perdendo ogni punto di riferimento ( e già quando è tutto studiato, non è che sia il massimo ecco).

Ma torniamo alle parole di Clarissa che ha puntato il dito, avendone più che ragione, ancora una volta contro Katia.

Clarissa Selassiè stampa l’elenco con tutte le offese della Ricciarelli

Le parole della principessa Selassiè: “Secondo me Katia si è accorta benissimo di aver usato una brutta frase detta in un modo anche razzista. tutta la gente da casa lo ha notato. Lulù avrà sbagliato nei modi, ma non è la prima volta che Katia insulta le persone durante questo GF Vip. Infatti negli anni precedenti Katia non sarebbe potuta rimanere in gioco.“

E ancora: “Non possiamo giudicare la persona soltanto in base alla carriera, poi il rispetto deve essere reciproco. Io ho qua tutte le offese che Katia ha detto da settembre e le ho tutte quante stampare. Sono prima di quella lite che ha avuto con Lulù. Mia sorella si è beccata tanti insulti. Posso anche leggerne un paio, anche se non sono adatti ad un programma. Quindi lasciamo stare la carriera, perché il rispetto va dato a prescindere. No vabbè che roba folle.”

