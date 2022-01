Basta GF Vip per Sonia Bruganelli, lavorerà con Paolo Bonolis

Non è andata male la sua esperienza al GF Vip, Sonia Bruganelli deve ancora terminarla ma già anticipa che non ci sarà una prossima volta. E’ al settimanale Chi che Sonia Bruganelli racconta cosa farà dopo il Grande Fratello Vip. Passerà più tempo con suo marito ma lavorando. Bonolis è diventato socio della sua società; perché Sonia non è solo la moglie del famoso conduttore, lei lavora da anni. Sembra che il reality show di Mediaset abbia fatto venire voglia a Sonia e Paolo di dichiarare il loro amore al pubblico. E’ la Bruganelli che nell’intervista a Gabriele Parpiglia confida: “Noi due ci amiamo, siamo andati oltre al rapporto di marito e moglie”.

Per Sonia Bruganelli esperienza positiva al GF Vip

Forse non ci credeva nemmeno lei ma il ruolo di opinionista le è piaciuto, anche se la maggior pare del pubblico avrebbe preferito la sostituzione con Laura Freddi. “Ho avuto la conferma che l’esperimento sociologico è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra”. Ringrazia Signorini che l’ha scelta: “Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò”. L’esperienza sta per terminare, dice già no alla prossima edizione.

Paolo Bonolis è da poco è diventato socio dell’agenzia di scouting di Sonia. Il suo progetto è quello di riunire la famiglia; infatti nel lavoro futuro entrerà anche Stefano, il figlio che il conduttore ha avuto dalla prima moglie, Diane Zoeller.

“Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia”. Non c’è bisogno di confermare l’amore che c’è tra loro ma la Bruganelli aggiunge: “A volte è più semplice lasciarsi quando le cose non vanno noi invece abbiamo disinnescato e siamo ripartiti”.

