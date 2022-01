Laura Freddi confessa che Sonia Bruganelli era gelosa: “Siamo molto diverse”

Laura Freddi è l’ex fidanzata storica di Paolo Bonolis ma è una storia che appartiene a tanto tempo fa, poi nella vita del conduttore è arrivata Sonia Bruganelli. Si sono sposati e sono arrivati tre splendidi figli e quando la Bruganelli era incinta del terzo figlio ha conosciuto Laura. “Sonia, ti puoi anche rilassare” sono le parole che la Freddi ha detto alla Bruganelli tra una chiacchiera e l’altra dopo le presentazioni. Dopo poco la moglie di Bonolis ha capito che per tanti anni ha temuto una donna che non era di certo pericolosa, era solo l’ex fidanzata di suo marito. E’ così che sono diventate complici e a Verissimo la nuova opinionista del GF Vip non parla di amicizia con Sonia, non ci sono grandi paroloni per lei che stima molto ma “Non posso dire che siamo amiche”. Questo perché si conoscono poco, non si sono mai frequentate molto ma sanno prendere in giro insieme Paolo Bonolis.

Laura Freddi a Verissimo, che piacevole ritorno in tv

“Siamo due donne dal carattere completamente diverso, lei è molto determinata e intelligente, ha un carattere forte e potrebbe sembrare più fredda e antipatica ma non è così”. E’ ovviamente felice di avere avuto la possibilità di tornare in tv grazie a Sonia, grazie alla sostituzione nel ruolo di opinionista mentre lei è in vacanza a Dubai. Crede che da questo momento in poi possa iniziare una nuova amicizia.

E’ emozionata Laura durante la sua intervista a Verissimo. Manca da tantissimo tempo sul piccolo schermo ma non ha dimenticato come si sta davanti alle telecamere. Una bella presenza che il pubblico ha apprezzato molto. Magari per la Freddi adesso non inizia solo una nuova amicizia ma anche la seconda parte della sua carriera. Ha molto da raccontare e piace il modo in cui lo racconta.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".