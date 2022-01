Alessandro Basciano vuole un prete al GF VIP 6: vipponi increduli, il motivo

Entrerà davvero nella casa del Grande Fratello VIP 6 un prete? E’ questa la richiesta che Alessandro Basciano ha fatto e che ha condiviso anche con i suoi amici nella casa. Non un prete nelle vesti di concorrente, ma un sacerdote che lo possa confessare. Una richiesta parecchio bizzarra ma che il Basciano ha saputo motivare. Tra il serio e il faceto, il giovane ligure ha anche spiegato agli altri il motivo di questa sua richiesta, dopo averne parlato anche con Sophie Codegoni che a sua volta, ha spiegato a Miriana e alle altre amiche, il perchè di questa richiesta fatta da Alessandro…Sembrerà assurdo ma è vero.

Durante la lite che c’è stata sabato sera, Alessandro ha giurato su suo figlio, che non avrebbe più dormito con Sophie e quindi adesso che ha fatto pace con lei, considerato che il gioco durerà almeno un altro paio di mesi, vorrebbe confessarsi per rompere il giuramento. Il nesso tra le due cose, noi onestamente non lo abbiamo ben capito, ma una confessione, male non gli farà!

I video dei vipponi che parlano dell’arrivo di un prete nella casa del Grande Fratello VIP 6, stanno facendo il giro del web e ovviamente, come sempre succede, anche in questo caso, il pubblico si divide.

Alessandro Basciano chiede di poter incontrare un prete

Sophie spiega perchè Alessandro vuole parlare con il prete

ho le lacrime ma perché quest’edizione diventa sempre più surreale#GFVIP pic.twitter.com/0XuiAN2upm January 24, 2022

Già che c’è Alessandro potrebbe anche confessarsi per tutte le parole offensive e umilianti che ha usato nei confronti di Sophie Codegoni. Non per giudicare il prossimo, ma semplicemente per dare un consiglio, visto che siamo anche noi costretti a seguire le sue azioni. Certo, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma se proprio scomodano un prete, allora meglio passare con lui più tempo possibile!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".