Le rivelazioni di Sonia Bruganelli su Bonolis: “Lui con un uomo sì”

Il GF Vip esce dalla casa, il reality show invade anche la sfera privata di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Davvero l’opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto outing al posto di suo marito? Ieri sera tutti sono stati spiazzati dalle parole della Bruganelli quando Alfonso Signorini le ha chiesto se lei e Paolo avessero mai vissuto una situazione come quella di Alex Belli e Delia Duran. Il tema era l’amore libero ma di rapporti a tre Sonia non ne ha mai sentito parlare, vuole “imparare”, credeva di essere avanti, moderna, invece ieri sera durante la diretta si è resa conto che conosce ancora poco della vita. Lasciando l’amore libero a Belli e alla Duran la domanda di Signorini rivolta alla Bruganelli non era molto precisa, lei ha chiesto qualcosa in più e poi si è lanciata: “Io con un’altra donna no, Paolo con un altro uomo sì”. Cosa ha voluto dire, che Paolo Bonolis è bisessuale? Se lo chiedono in molti sui social e non è che la cosa ci interessi ma è sempre sui social che in tanti rimproverano Sonia.

Sonia Bruganelli non può fare outing per il marito e infatti non l’ha fatto

A lei piace provocare o forse non si è resa conto che la frase detta poteva fare pensare a quello che in realtà non è. “Pensavo di essere evoluta ma proprio zero. Lui con uomo sì però adesso non posso dirlo” sono le parole della Bruganelli che però dopo la puntata ha voluto chiarire.

“Hai aperto un mondo, questo è interessante “ è stato il commento di Alfonso Signorini e mentre sui social sale la curiosità Sonia ha spiegato: “Poi vi racconteremo, non è mai stato con un uomo, ma Paolo è un uomo che piace e piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere avance da parte di un uomo molto famoso che purtroppo non c’è più”.

