Kabir Bedi non si lascia incantare da Alex Belli: l’amore libero è una bella scusa

Siamo tutti un po’ stanchi di Alex Belli, è lui il protagonista del GF Vip ma forse perché non c’è molto altro da osservare nella casa del reality di Alfonso Signorini. Senza copioni tutto sarebbe stato più avvincente ma in pochi si sono messi a nudo davvero, poi arrivano le parole di Kabir Bedi, poche ma che vanno dritte al punto, che in un attimo fanno cadere anche il tema dell’amore libero. Tutti liberi di fare ciò che vogliono nel proprio privato se c’è rispetto ma Kabir Bedi sembra avere fatto centro dicendo che Alex Belli parla d’amore libero per avere una scusa, per concedersi la passione sia di Delia che di Soleil.

Kabir Bedi spiega il suo punto di vista sull’amore libero di Alex Belli



Al tavolo Miriana e Delia parlano ancora una volta dell’amore libero inteso dalla coppia ma per la Trevisan non sono una coppia, per lei chi desidera un amore così non dovrebbe fidanzarsi o sposarsi ma restare del tutto libero. Delia ammette che è così, perché prima era diverso, prima di Soleil aveva sempre condiviso tutto con Alex, erano sempre d’accordo entrambi.

Kabir Bedi ascolta ogni parola, sembra quasi disinteressato, a volte appare distratto o in difficoltà nel comprendere le parole, non è italiano. Invece, lui va ben oltre e non si lascia incantare dai discorsi di Alex Belli, dal sorriso che fa mentre spiega il suo concetto d’amore libero, quasi come se tutti gli altri non riuscissero ad andare oltre.

Kabir Bedi ci va oltre e non ha dubbi, per lui l’amore libero di cui tanto parla Alex Belli è solo una scusa per avere due donne, entrambe, sia Delia che Soleil. La Duran la pensa come lui, forse solo adesso ha aperto gli occhi o forse a lei l’amore libero adesso non sta più bene.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".