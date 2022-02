Quanto veleno al GF Vip: Katia e Soleil contro Lulù poi la richiesta di censurare

Tutti vogliono vincere il GF Vip, nessuno escluso e ognuno sceglie i propri mezzi. Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno scelto di gettare un po’ di veleno su Lulù, forse non è una scelta perché parlare male alle spalle non porta a niente di buono. Soleil ma soprattutto la Ricciarelli hanno usato parole dure contro Lulù Selassiè, infatti poco dopo, in confessionale, c’è stata la richiesta di censura. La soprano ha intimato di andare via se nella prossima puntata del GF Vip verrà mostrato lo scambio di confidenze tra lei e la Sorge sulla principessa. Forse Katia si è pentita ma a questo punto chissà se il Grande Fratello asseconderà la richiesta e davvero Lulù non saprà mai niente. La finalissima del 14 marzo si avvicina ma i commenti di oggi si potevano evitare. Dopo avere spettegolato su Miriana Trevisan sono passate alla giovane principessa.

Soleil e Katia Ricciarelli criticano Lulù

Inizia la Sorge: “Ogni volta che ha dato il peggio di sé hanno sempre cercato di capirla, dico io una parola fuori posto e hanno fatto un casino assurdo. Lei ha fatto delle scenate allucinanti e tutto questo l’hanno fatto passare come ‘eh ma è perché le manca Manuel’”.

E’ la Ricciarelli a dire di più: “Non c’è nulla di vero dentro questa ragazza, dalle lentiggini alla borsettina. Tiri via queste cose e non c’è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica… Se tu la provochi, scoppia. E viene fuori la vera. Questa roba della borsettina era una roba grottesca. La cosa che mi dispiace e mi meraviglia è la reazione di lui che prima era…poi improvvisamente si è aperto un mondo”.

A dire il vero Soleil ha cercato di dire che Lulù una personalità ce l’ha… poi in confessionale la richiesta di censurare tutto ma a casa tutti hanno già visto tutto.

