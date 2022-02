Alex Belli fuori dal GF VIP 6 elemosina altri giorni: “Speravo di restare ancora”

Non se l’aspettava Alex Belli. Del resto tutti sapevano che sarebbe rimasto nella casa del Grande Fratello VIP 6 almeno per due settimane. Ma forse, visto tutto quello che è successo nella casa sabato sera, dall’alto saranno arrivate delle imposizioni per fermare uno scempio che stava davvero portando alla deriva un programma, che è già particolarmente discutibile per contenuti e non solo. Trovare una sola persona che reputi Alfonso Signorini un conduttore giusto per questo programma è come cercare un ago in un pagliaio: non la troverete mai. Se da un lato, come diciamo da tre anni ormai, grazie a Signorini sono entrati nella casa volti molto forti, dall’altro, il pubblico ha pagato le conseguenze con una conduzione realmente imbarazzante. Non si comprendono le dinamiche, non ci si ricorda i nomi, non si dà lo stesso spazio ai concorrenti. E già il fatto che qualcuno lo chiami “Alfi”, qualcuno “Alfo” e via dicendo, ci dovrebbe far riflettere tanto sulla caduta di stile. Senza però divagare, torniamo al man.

Che pessimo uscita Alex Belli : specchio di una edizione imbarazzante del reality di Canale 5

Era entrato nella casa sicuro di restare due settimane e di lasciare poi Delia sola per qualche giorno, dandole tutte le dritte del caso, manipolandola ancora una volta per poi monetizzare fuori e volare alle Maldive per un altro matrimonio con il loro rito ( peccato che dovrà persino ridare le fedi ricevute in dono al matrimonio fasullo, gratis a scrocco) se ne va quatto quatto dopo una settimana e dopo aver regalato pagine bruttissime di un reality che è diventato, come gli stessi concorrenti hanno detto, un surreality. Imbarazzante, a tratti osceno, vergognoso e anche pericoloso per i ragazzini che da casa guardano uno spettacolo indecente ( e non ci riferiamo di certo a un bacio tra due donne ma ai siparietti precedenti e successivi, con una donna in palese stato di difficoltà, tra l’altro ieri hanno anche avuto il becero coraggio di dire che non erano in preda all’alcol).

In questi ultimi giorni il Belli, parlando con i suoi amici nella casa aveva detto spavaldo: “Ho retto questo reality per sei mesi” e frasi di questo genere. Pensate che a Soleil ieri sera ha detto che l’egocentrismo è una cosa che non gli appartiene da più di 10 anni. Pensate se gli appartenesse che cosa sarebbe successo. Si è vantato di essere entrato in casa nonostante una squalifica, di aver fatto il buono e il cattivo tempo anche in studio. Imbarazzante. Un po’ come ha detto Aldo Montano ieri sera: “Tutto questo è vergognoso, non trovo altre parole”.

Si perchè il Belli, spiazzato, impaurito, si è visto tremare la terra sotto ai piedi. Non era preparato, non aveva indottrinato la sua Delia. Fino a pochi minuti prima in salotto parlava del carnevale con i suoi amici, pensando alla festa da fare, lui che ormai, aveva spostato la residenza nella casa del Grande Fratello VIP al civico 6. Non se l’aspettava Alex, non aveva l’anello al dito, non aveva finito la sua pantomima. Era arrivato solo alla pagina 100 della sceneggiatura, il finale, doveva essere ancora scritto. Non abbiamo dubbi sul fatto che lo farà sia chiaro; è uscito dalla porta rossa, mica dal reality. Il Bellifull continuerà nel silenzio totale degli altri concorrenti che come tanti soldatini dalla trincea della camera da letto guardano i filmati dei veri protagonisti di questa edizione e tacciono.

Si è ritrovato da solo e in pochi secondi ha meditato. Monetizzare, restare, continuare: cosa posso ancora fare? Ed ecco che lo abbiamo sentito perdere la sua voce impostata, abbassare i toni e anche la cresta e iniziare a mormorare frasi come: “Si con Sole c’era ancora tanto da dire e da fare, speravo davvero di restare, mi sarebbero serviti dei giorni in più, non mi aspettavo di uscire”. Sudore, gelo, angoscia. Il tentativo non va in porto: la porta rossa ti aspetta. Questa “elemosina” davanti a 3 milioni di spettatori mentre fino a poche ore prima in giardino a sua moglie prometteva amore eterno, dicendo che con Soleil non ci sarebbe stato neppure un rapporto di amicizia fuori dalla casa. Poi si cambia tutto, perchè incoerenza è la chiave del copione. Più cambi, più distrai sperando che qualcuno si dimentichi quello che è stato. Ma resta indelebile nei tanti video che ahinoi, circolano in rete da settimane. Tutto lì, non nero su bianco, ma colorato in quei video pieni di parole che non avremmo voluto sentire e di gesti che non avremmo voluto vedere.

Si riprende e decide che no, il finale lo scrive lui come vuole. Non esce dalla porta di servizio. Lui è Alex Belli. “Volevamo farmi fare questa roba, uscire senza salutarvi” dice Alex entrando in salone senza che nessuno lo inviti ad andare via. Ali altri interessa zero dei suoi abbracci, del suo addio. Al Belli interessa solo varcare la porta rossa per l’ennesima passerella che Alfonso Signorini gli concede. Come gli ha concesso di stravolgere un reality, una liturgia. Si è inventato il suo rito matrimoniale, che cosa volete che sia il rito di un Grande Fratello…