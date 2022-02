I Rodriguez a casa di Belen: sono i saluti prima di partire per L’Isola dei famosi?

C’è qualcosa che Cecilia Rodriguez vorrebbe dire ma non può ancora raccontare però ieri a casa di Belen c’erano tutti o quasi tutto il clan Rodriguez. A casa della showgirl si notano le telecamere. Sono quelle dell’Isola dei famosi? Cecilia fa notare che c’è gente che piange, che si ama, che si abbraccia e piange ancora e a lei quasi viene il diabete per tanta dolcezza. Lei è l’unica a non piangere, si diverte mentre la bellissima cognata, la fidanzata di Jeremias, piange più di tutti. Anche Veronica Cozzani è commossa mentre sembra salutare il marito pronto per un lungo viaggio. Qualcuno sta per partire per L’Isola dei famosi?

Jeremias e Gustavo Rodriguez insieme sull’Isola dei famosi?

Una riunione prima del reality show condotto da Ilary Blasi? Il cast dell’Isola non è ancora stato svelato ma Jeremias Rodriguez e suo padre potrebbero aver detto di sì. E’ da tempo che la produzione li corteggiava per averli come naufraghi in Honduras. Un po’ alla volta tutta la famiglia Rodriguez naufragherà dove è iniziata la fortuna di Belen.

Anche Cecilia ha partecipato e poi si è concessa anche il GF Vip. In realtà Jeremias Rodriguez è già stato protagonista su quella spiaggia, era il 2019 e lì si innamorò di Soleil Sorge, attualmente vippona.

“Appena posso vi racconto tutto” promette la sorella di Belen che soffre nel non poter dire nulla. Cosa potrebbe essere se non questo? L’Isola dei famosi partirà il 21 marzo e considerando i 14 giorni di quarantena e il corso di sopravvivenza i conti tornano anche se non c’è ancora niente di ufficiale.

Belen, Cecilia e Jeremias, tutti e tre i fratelli sono già ex naufraghi. Stefano De Martino è stato l’inviato di Alessia Marcuzzi. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno anche partecipato al GF Vip, è lì che si sono conosciuti, poi lui è atterrato anche in Honduras. Patrizia Griffini è l’ex storica gieffina. Con la partecipazione di papà Gustavo si aggiunge un altro membro. Di certo al clan Rodriguez piacciono i reality show.