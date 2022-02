Soleil chiede a Delia perchè non è uscita con Alex e la Duran reagisce male: lo sfogo con Manila

Nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, Delia Duran dopo aver visto tutto il materiale che riguardava lei, Alex e Soleil ha deciso di non commentare se non con parole di stima e di affetto nei confronti della Sorge. “Io a questa donna voglio bene, è una bella persona” ha detto Delia, salvo poi, due ore dopo, arrivare in confessionale e fare il nome di Soleil in fase nomination. Quando si dice la coerenza insomma…Nelle ore successive, la Sorge ha provato a sondare ancora il terreno, continuando a non credere alla favoletta di cui comunque, è stata protagonista e ha chiesto a Delia, come mai non fosse uscita insieme ad Alex Belli, per continuare a chiarirsi e recuperare questo matrimonio.

“Sai cosa mi manda fuori di testa? Il fatto che mi abbia detto ‘perchè sei rimasta qui?’. Ma chi sei ciccia? Ma chi sei? Mi ha colpita e per quello che ho risposto ‘fatti i fatti tuoi!’. E’ proprio il modo di dirti le cose” ha detto Delia sfogandosi con Manila dopo che Soleil le aveva chiesto in diretta come mai non fosse andata via con lui. La Duran aveva subito commentato: “Tu perchè non tu fai i cavoli tuoi?”.

Lo sfogo di Delia Duran dopo la diretta del GF VIP e la domanda di Soleil

Delia ha continuato ad argomentare con Manila e ha spiegato: “Posso essere buona ma non stupida! Non è coerente perché prima dice che era innamorata e poi all’improvviso nega tutto e dice che non era un innamoramento ma altro. Era un amore puro, lo ha detto anche Alex, basta! Ho sorpassato anche il limite della sofferenza, possiamo dare una fine a tutto ciò?.”

E ancora: “A volte non si capisce il suo modo di essere. A volte dice una cosa, a volte ne dice un’altra. Come dice Alex, è vero, gira la frittata. Su questo io l’avevo percepito anche molto mesi fa. Allora tira una linea, so che anche questo programma ti fa sbarellare ma non dopo 5 minuti. Prima dici che è stato un vero amore, poi dici solo amicizia. Deciditi, o questo o quell’altro.“