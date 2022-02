Tra Sophie e Basciano spunta Corona anche al GF VIP 6: “Sceglierebbe me, lei è troppo per lui”

Avete presente tutte le volte in cui sul nostro sito avete letto che questa sesta edizione del Grande Fratello VIP è la peggiore delle peggiori? Sia chiaro, anche in passato ci sono state ingerenze dall’esterno, favoritismi e quant’altro ma passava tutto in secondo piano, di fronte alle belle amicizie che sono nate nella casa, alle emozioni vere provate da alcuni concorrenti, agli amori sbocciati. Insomma c’erano gli aspetti negativi ma c’era anche tanta verità. Tutta quella che è venuta a mancare in questa edizione. E se pensavate che il detto “al peggio non c’è mai fine” per il GF VIP 6 fosse ormai un modo di dire superato, visto il Belliful che ci siamo beccati finora, bhè sbagliavate. Le anticipazioni per la puntata del GF VIP del 28 febbraio sono persino horror. Questa sera infatti, sembra proprio che Alessandro Basciano sarà chiamato a commentare una intervista di Fabrizio Corona uscite pensate un po’ su una rivista a caso, la rivista Chi. Una intervista nella quale Corona avrebbe rivelato che se Sophie Codegoni dovesse fare una scelta tra i due, sceglierebbe l’imprenditore milanese. La cosa fantastica di tutta questa storia, è anche che Corona è fidanzato con una donna che non è Sophie e che entrambi, prima che il reality iniziasse, hanno sempre dichiarato, nelle svariate interviste rilasciate, che non c’era una storia. A due settimane dalla fine del reality si cambia rotta. Un peccato per Sophie. La storia con Basciano già non l’aveva aiutata, anche questo ora, dal punto di vista del televoto, potrebbe affossarla.

Per Sophie Codegoni arrivano le foto con Corona al GF VIP

Sulla rivista chi questa settimana, saranno pubblicate alcune foto della relazione tra la Codegoni e Corona, che risale all’estate. Leggendo un piccolo estratto dell’intervista, Corona racconta che Sophie non ha ancora superato la fine di questa relazione e che probabilmente, se solo lui volesse, lei tornerebbe con lui. Poi commentando la storia con Basciano dice: “Lui è troppo per Sophie”. Non abbiamo ben inteso poi quel “ti aspetto” che si legge nei titoli, visto che Corona, fino a pochi giorni fa, era felicemente fidanzato con una giovanissima modella.

Non è la prima volta che il nome di Corona viene fatto in questa edizione del GF VIP ma in questo caso, non si parla di lui in modo velato, usando soprannomi come Ciccio Pasticcio, delle famose cene. Il fantasma di Corona aleggia dall’inizio su questa edizione del GF VIP: dall’entrata nella cada di Alessandro il fidanzato della Cipriani, un suo protetto; passando per famoso pigiama gate di Sophie Codegoni ai segnali e i messaggi che Soleil e l’ex tronista si scambiavano in codice dopo aver partecipato alle stesse famose cene. Oggi però nessun fantasma ma un riferimento ben diretto e una intervista precisa…Che finaccia questo reality.