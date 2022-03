Sophie Codegoni delusa da Jessica, Lulù e Miriana: “Sorelline, amiche e poi nessuno mi salva”

Dopo le dirette del Grande Fratello VIP 6, c’è sempre una sorta di malcontento per qualcuno. E questa settimana è toccato a Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ieri, non è stata salvata nella catena di salvataggio, da quelle che pensava potessero essere le sue amiche, ossia Lulù e Jessica. Durante la notte, ha deciso di chiarire il suo punto di vista in particolare con Jessica e le ha spiegato che è facile dire “amiche amiche o sorelle” ma poi all’atto delle dimostrazioni, non si vedono i fatti. “Io non è che ci resto male, valuto le cose e ne prendo atto” ha detto Sophie durante un faccia a faccia con Jessica e Lulù dopo la puntata del 3 marzo 2022. “Ho capito qual è la solfa, mi farò i fatti miei e mi tutelerò da sola” ha continuato Sophie. Miriana però ha fatto notare che succede, e che le è successo anche a lei. La Codegoni si stava rivolgendo anche a lei nel discorso: “Nipotina qua e là però nessuno mi ha salvata”. “Ci salveremo, imbattibili, fortissime e cose e invece poi nessuno mi ha salvata” ha ribadito Sophie mentre Miriana faceva le sue riflessioni. La Trevisan ha fatto notare che sono le ultime puntate ed è chiaro che questo possa succedere.

La delusione di Sophie Codegoni: nessuno l’ha salvata

La Codegoni ha spiegato che nelle prossime puntate penserà solo al suo di percorso e al suo cammino verso la finale: “Sapeva benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto Manila ed io sarei finita della merd*. Non l’avrei mai fatto perché avevamo detto chiaramente di salvarci a spada tratta sempre. Non ce l’ho con voi, amiche come prima, stiamo tranquille. “

E poi ha sentenziato: “Sicuramente sarò molto più egoista ed evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo, fine.” Jessica e Lulù non hanno voluto commentare più di tanto. La principessa, che non è ancora tra i finalisti, ha solo aggiunto: “Boh… vabbè. Tanto sono sempre stata una amica di merd*, una sorella di merd*… va bene così.“