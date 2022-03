Per Miriana e Biagio dopo il 4 di picche la resa dei conti nella semifinale del GF VIP 6

A pensar male, direbbe qualcuno…Come annunciato da Federica Panicucci nella puntata di Mattino 5 News in onda quest’oggi, nel corso della penultima puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta il 10 marzo, ci sarà un faccia a faccia tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli. I due non sono arrivati in semifinale ma nonostante questo, saranno protagonisti. Il motivo probabilmente è chiaro a tutti. Ci si aspettava che i due stessero insieme dopo l’eliminazione della Trevisan dal reality di Canale 5 ma a quanto pare, per stessa ammissione di Biagio che lo ha raccontato in tutti i programmi televisivi di cui è stato ospite, Miriana, non gli ha dato il due di picche, ma il 4 di picche. Dopo la diretta del GF VIP di lunedì, Miriana è tornata giustamente a casa con suo figlio. Biagio si aspettava però una telefonata, un messaggio e invece il giorno dopo, è andato in diretta da Barbara d’Urso a raccontare di non avere neppure il numero ( tanto che la stessa conduttrice si è offerta di trovarlo per darglielo direttamente). E il giorno dopo ancora, il D’Anelli, ospite questa volta di Mattino 5 News, aveva detto che Miriana si era fatta sentire, che gli aveva detto che sarebbe stata a Milano per registrare delle trasmissioni ma che non avrebbe avuto modo e tempo di incontrarlo, anche perchè sarebbe stata in compagnia di suo figlio.

Biagio ovviamente si è sentito messo da parte e ha deciso, di chiudere ancora prima che potesse iniziare, fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6, questa conoscenza. Fin qui quindi, storia nota. E ovviamente la nuova pagina di questa soap dove sarà scritta? In diretta al Grande Fratello VIP 6.

Biagio d’Anelli e Miriana Trevisan storia al capolinea?

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 ci sarà quindi oggi questo faccia a faccia perchè a quanto pare, i due concorrenti del reality di Canale 5 non hanno trovato modo e tempo per vedersi prima, anche solo per un caffè. E poi si arrabbiano quando il pubblico li accusa di sottostare solo a delle regole televisive e di essere poco sinceri. Se ci fosse stato realmente un qualche sentimento, non ci sarebbero state distanze, regole, contratti a impedire ai due di vedersi o sentirsi. L’altra e unica ipotesi è che sia anche questa, una sceneggiata….Staremo a vedere.