Miriana e Biagio la grande “sola” fan delusi, nessuno ci ha capito nulla

Avete capito qualcosa dal confronto tra Miriana Trevisan e Biagio d’anelli? Del motivo per il quale la Trevisan ha deciso di non farsi sentire e non farsi vedere una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6. Perchè è giustissimo voler passare la notte con tuo figlio, vedere la famiglia, ma il tempo per mandare un messaggio a un uomo di cui da mesi dici di essere innamorata, lo trovi, eccome se lo trovi. Se invece non gli dai neppure il tuo numero di telefono, bè allora c’è qualcosa che non va. E i fan di questa coppia, che ci avevano davvero creduto al grande amore, proprio non hanno capito i motivi che hanno portato i due alla sceneggiata che abbiamo tutti visto ieri nella diretta del Grande fratello VIP 6. Ed è anche per questo che sono molti a credere che qualcuno, abbia ribadito a Miriana, una volta uscita dalla casa, che doveva stare lontana da Biagio. La Trevisan del resto, qualcosina ieri sera in diretta se l’è lasciata scappare: “E’ vero io non mi ricordavo il suo cognome, non sapevo chi fosse” ha detto quando Sonia ha ribadito che tutti sapevano chi fosse il d’Anelli e della sua attitudine a stare davanti alla telecamera ecco…Tra l’altero la Trevisan ha trovato anche il tempo per andare a Milano, insieme al suo ex marito Pago, registrare una intervista per Verissimo ma non ha avuto modo e voglia di uscire con Biagio, anche solo per un caffè.

Ovvio pensare che tutta questa storia, non ci sia mai stata e non abbia avuto senso di esistere. Qualcuno lo ha sempre sostenuto anche se i fan della coppia, viste le parole dei due e i gesti fatti, avevano davvero creduto che potesse esserci qualcosa di bello e invece…

Tutta la delusione dei fan di Biagio e Miriana

“Io ho creduto in questa coppia, era mia preferita,ma sono molto delusa di tutto questo. Sempre,quando in mezzo c’è amore, si trova qualcuno per distruggere…Non credo che Miriana non sapeva che Biagio va da Barbara o in altri trasmissioni. E poi sempre si mettono i figli avanti quando comodo,io se amo una persona.E se voglio suo numero,scrivo in piccolo foglietto.Se invece non voglio una storia,un amore,non prendo numero” ha scritto una appassionata di GF VIP 6 che probabilmente faceva il tifo per questa coppia, sui social. E un’altra aggiunge: “Miriana ma per quanto mi piacevi sei una delusione hai passato ore e giorni a parlare solo di Biagio nella casa a fare scenate di gelosia per Maria Monse ci hai fatto 2 palle tante poi capisco che sia giusto dedicare del tempo al figlio ma come hai fatto la storie su instagran e lho vista io scrivere a Biagio non avevi tempo ma poi sapeva benissimo che quello è il suo lavoro fare l’opinionista che cavolo si incavolata per pomeriggio 5 ma parla lei che ha fatto tutto sotto le telecamere no bhe va bhe.” I commenti sono davvero tanti c’è chi scrive: “Secondo me Biagio sta cavalcando la situazione per avere un poco di popolarità … mariana invece mi sembra molto confusa. È stata “fuori dal mondo” per 6 mesi ci può stare che sia un po’ spaesata e voglia un attimino riprendere i rapporti con la sua famiglia.”

Ma c’è anche chi dà ragione a Miriana: “Non lo so però Biagio doveva dire prenditi tre quattro giorni goditi la famiglia tuo figlio poi quando vuoi ci sentiamo …..non ci dimentichiamo che è stata fuori dal mondo per sei mesi quando esci sei in confusione ci vuole un po’ per ripristinare il tutto sono persone adulte non ragazzini lei stasera sembrava ancora nel pallone si chiariranno fuori.” E ancora: “C’è poco da capire, è stata mesi e mesi chiusa in quella casa, esce e la prima cosa che fa è stare con il figlio e la famiglia. Quel cretino di Biagio doveva solo pazientare, invece non vedeva l ora di fare salotto.” E voi, da che parte state?