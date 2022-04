Luca Jurman dopo le critiche ad Amici: “La pensano come me ma nessuno parla”

Luca Jurman torna sulle critiche mosse contro Amici e a Fanpage parla di cosa non gli piace del programma di Maria De Filippi aggiungendo che lui lo dice, altri lo pensano ma stanno in silenzio. Luca Jurman è stato insegnante e vocal coach di Amici dal 2007 al 2011, gli appassionati del talent show lo ricordano benissimo, è tra i prof che manca di più. E’ lui che ha lasciato il programma, anche per questo si definisce scomodo, perché lui parla, se c’è qualcosa su cui non è d’accordo lo dice. Parla di messaggio sbagliato e in questo caso parla in generale dei talent, di quando il talento di un cantante viene sfruttato invece che coltivato e accade per ragioni di ascolti. Di conseguenza quando i ragazzi escono dal talent show non riescono a lavorare, capiscono di non essere poi così geniali e vanno in crisi esistenziale.

Per Luca Jurman quasi tutti gli addetti ai lavori la pensano come lui

Nell’intervista a Fanpage il vocal coach racconta di avere parlato in privato con tecnici, produttori, arrangiatori, veri artisti e in pratica il 99% la pensano come lui ma nessuno ne parla. “Questo comportamento omertoso da parte degli addetti ai lavori è una cosa che mi infastidisce tantissimo. È assurdo che il sistema didattico e professionale italiano stia zitto”.

E’ una lunga intervista e Jurman non si risparmia, porta alla riflessione. Sui social ha parlato del problema barre su brani che non andrebbero mia toccati, nei commenti in tantissimi gli danno ragione.

Parla di talenti che hanno paura di partecipare perché giudicati da chi non ne sa molto. Anche la giuria è fondamentale perché la visibilità è enorme, perché si vincono soldi: “Ci deve essere per forza una giuria super qualificata. Dovrebbero esserci i migliori esponenti ed esperti di canto”.

Dice tanto altro, anche sul titolo di professore che viene dato a chiunque.