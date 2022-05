Guendalina Tavassi fa piangere suo fratello Edoardo: parole poco carine

Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, Guendalina Tavassi è stata protagonista di una lite con suo fratello Edoardo. Tutto è partito da un gioco. Lo spirito dell’isola ha chiesto alla Tavassi, di essere sincera dando dei giudizi su alcuni dei naufraghi: se fosse stata realmente onesta e sincera, avrebbe ricevuto in cambio una dolce sorpresa. E così la Tavassi, che ha potuto dire la sua senza essere interrotta e senza che nessun altro naufrago potesse ribattere alle sue parole, ha parlato di alcuni concorrenti. Chiaramente si è espressa in modo negativo su Mercedesz, accusandola di aver preso in giro sia lei che Edoardo e poi ha parlato anche di suo fratello. Probabilmente il Tavassi si aspettava delle parole più carine da parte di Guenda che però, ha dimenticato la dose di zucchero giornaliero, a quanto pare…La Tavassi infatti ha detto che nessun’altra persona potrà volere il bene che lei vuole a Edoardo ma che suo fratello si fida spesso delle altre persone, senza darle retta neppure quando lei cerca di metterlo in guardia. Poi ha anche aggiunto che fino a questo momento non ha visto molto, che vorrebbe vedere il fratello più attivo, mentre lo vede solo scavare delle fosse sulla stuoia. Le parole di Guendalina hanno turbato parecchio Edoardo che si aspettava ben altro da sua sorella.

Guendalina fa piangere Edoardo: il Tavassi in crisi

Così riflettendo sulle parole di Guendalina, Edoardo ha fatto notare che lui avrebbe detto ben altro, ad esempio avrebbe sottolineato quanto sia importante avere una persona cara con la quale confidarsi. La Tavassi gli ha detto di non essere permaloso: “Possibile che ho detto tutto a tutti e l’unico che se l’è presa è mio fratello? Non devi essere permaloso, ho detto che ti voglio bene cosa dovevo dire che sei perfetto?”. Ma il Tavassi non ha preso proprio bene le parole di Guendalina e ricordando che ha bisogno di conforto e di sentirsi amato, viste le sue insicurezze, ha fatto notare che avrebbe apprezzato ben altro.

Il colpo di grazia è arrivato nel momento in cui Guendalina è stata chiamata a scegliere due persone con cui condividere la sorpresa. La Tavassi ha scelto di dividere un momento speciale con Maria Laura e con Carmen. Un gesto che ha mandato Edoardo ko in modo definitivo tanto che a casa, lo abbiamo visto si, sulla stuoia, ma questa volta in lacrime.