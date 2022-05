Edoardo Tavassi si commuove per il video messaggio di suo padre all’Isola 2022

Una bella sorpresa per Edoardo Tavassi nella puntata dell‘Isola dei famosi 2022 in onda ieri, 20 maggio. Il fratello di Guendalina ha avuto modo di ricevere un bel messaggio da parte di suo padre. Tra i due i rapporti non sono stati in passato molto forti, il legame specialmente, quando Edoardo era più piccolo, non si è mai saldato. Il Tavassi infatti aveva deciso di andare a vivere con sua madre, quando il giudice aveva chiesto di decidere tra i genitori. Ieri sera il padre di Edoardo, ha raccontato che questo ultimo mese, ha seguito suo figlio e ne è stato felice visto che gli ha ricordato anche il suo modo di fare, quando lui era giovane. Una stima, verso suo figlio, che si è rafforzata vedendolo in questa avventura. Edoardo è stato ovviamente felice di vedere il video messaggio di suo padre. “Edoardo mi somiglia molto, è un po’ capobranco, un po’ giullare, devo dire che mi somiglia molto” ha detto il padre nel video mandato a suo figlio.

Edoardo Tavassi felice di aver ricevuto un video messaggio da suo padre

“Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratelli in maniera esemplare. Si riparte da zero con me, io perdono sempre“, così Edoardo dopo aver ricevuto il video messaggio del papà.

“Quando i miei genitori hanno divorziato – spiega Edoardo – io ho scelto di rimanere con mia madre e per anni mio padre è stato offeso per la mia scelta. Quando sono cresciuto ho poi avuto modo di parlargli e lui mi ha chiesto scusa”. Il naufrago racconta del dolore provato per essere cresciuto senza la figura del padre, ma ribadisce: ” Voglio bene ai miei genitori… ho perdonato tutto“, conclude. Una bella sorpresa che il naufrago ha accolto con molta emozione.

