GF VIP 7 News: no di Mediaset a Giulia de Lellis, si a Orietta Berti che fa bis

Una giornata di notizie bomba per chi ama il Grande Fratello VIP 7. Questa mattina infatti, era trapelata l’indiscrezione di TVBlog, che ci raccontava di un passo indietro di Sonia Bruganelli, pronta a far parte di nuovo della squadra di Alfonso Signorini per il GF VIP. L’imprenditrice aveva detto, qualche settimana fa, che non se la sarebbe sentita di tornare a vestire quel ruolo, pensando di non essere credibile. Oggi invece la notizia del suo “bis”. Non solo, in serata, sono arrivate altre news sulla settima edizione del GF VIP. Una che riguarda Orietta Berti e l’altra Giulia de Lellis. Vediamo di fare ordine.

Mediaset dice no a Giulia de Lellis

Sul sito Davidemaggio.it si legge una indiscrezione davvero clamorosa in merito alle opinioniste del GF VIP 7. Spunta infatti il nome di Giulia de Lellis, che nella casa del GF VIp c’era stata, come concorrente ( e non sembrava ci fosse una grande sintonia con Signorini). Ma si sa, le cose cambiano e pare che il direttore della rivista Chi, ci tenesse particolarmente ad averla al suo fianco nel ruolo di opinionista. Il no, secondo questa indiscrezione, non sarebbe arrivato da Giulia ma da Mediaset, che non gradirebbe l’influcer. Sarà vero e perchè mai? In ogni caso, al posto di Giulia De Lellis, alla fine Signorini avrebbe optato per avere di nuovo al suo fianco Sonia. La Bruganelli ha confermato dai social, facendo capire di esser stata molto corteggiata. Un periodaccio per Signorini a quanto pare, strano perchè sembra molto rilassato in vacanza e poco intento a corteggiare le opinioniste. Ma tant’è…

Orietta Berti in esclusiva per Mediaset GF VIP 7 e non solo

Sempre da DavideMaggio.it arriva un’altra clamorosa indiscrezione che riguarda la seconda opinionista. Al fianco della Bruganelli, dovrebbe sbarcare Orietta Berti. La cantante vive un periodo davvero d’oro e piace al pubblico, anche ai più giovani. La conosciamo per la sua genuinità che potrebbe essere la carta vincente. Secondo Davidemaggio.it , la Berti potrebbe firmare un contratto in esclusiva a Mediaset, questo significa che non potrà presenziare, da settembre in poi, in nessun altro programma. Sarà vero? La Berti, tra l’altro, potrebbe persino raddoppiare con un ruolo da opinionista per due anni.