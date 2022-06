Primo selfie e ciambella al cioccolato per Nicolas Vaporidis dopo L’isola dei famosi

Gran vittoria per Nicolas Vaporidis a L’Isola dei famosi 2022 ma anche una ciambella al cioccolato lo è insieme a tutti gli altri desideri semplici o meno a cui ha pensato in questi lunghissimi 99 giorni in Honduras. Nicolas Vaporidis sta per tornare in Italia dopo la sua avventura sull’Isola con gli altri naufraghi. E’ in attesa di prendere il volo e in aeroporto scatta il suo primo selfie, mangia la sua prima ciambella al cioccolato, la gusta da vincitore. E’ già un ex naufrago ma porterà dentro per sempre un bagaglio importante che di certo gli servirà non solo nella vita ma anche sul set, nei suoi ruoli di attore. La ciambella e ogni altra cosa sono la degna ricompensa per i più di tre mesi di stenti. Magari avrà anche mangiato qualcosina in più, dice qualcuno, ma i chili li ha persi davvero nell’edizione più lunga di sempre dell’Isola dei famosi.

La vittoria di Nicolas Vaporidis ha commosso

Per la sua vittoria si sono commossi in molti e lui è contento come un bambino, soprattutto con la sua ciambella tra le dita. Cocco, riso, pesce, raramente hanno gustato altro. Vaporidis è stanco ma felice, magrissimo ma adesso è sempre con il sorriso perché ha superato i suoi limiti e lo sa bene.

All’Aeroporto Intenazionale Ramòn Villeda Morales avrà voglia di mangiare qualsiasi cosa ma già ieri sera era a cena con Carmen Di Pietro e gli altri anche per gustare un buon bicchiere di vino freddo.

Tutti insieme si preparano ad affrontare il lungo viaggio di ritorno con un entusiasmo incredibile, che mai avrebbero immaginato, ricchi di tutto. Per l’attore ci sono anche nuove amicizie che spera di continuare a coltivare o forse quando tutto tornerà alla normalità senza reality show ognuno mangiare le ciambelle al cioccolato da solo.