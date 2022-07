Tale e Quale Show 2022: fuori le Selassiè, dentro Valeria Marini? Il cast

Se il cast del Grande Fratello VIP 7 prende forma, non possiamo dire che non stia accadendo lo stesso per il cast della nuova edizione di Tale e quale show che tornerà a settembre, su Rai 1. Nell’ultimo mese, si è molto parlato della possibile partecipazione delle sorelle Selassiè al programma di Carlo Conti. Vista la predisposizione delle tre principesse per il canto e la loro passione per il mondo della musica, tutti avevano pensato che quello potesse essere davvero il palco migliore per le ex vippone. E invece a quanto pare, le principesse Selassiè non faranno parte della prossima edizione di Tale e quale show. Nulla di ufficiale, per ora solo voci. A dare questa indiscrezione è stato The Pipol. Secondo questi rumors, non confermati, il provino delle tre principesse non avrebbe entusiasmato molto Carlo Conti che alla fine, avrebbe fatto altre scelte. E da Tvblog arriva una indiscrezione per il cast di Tale e quale show 2022. Potrebbe sbarcare su Rai 1 Valeria Marini.

Valeria Marini a Tale e quale show? Le indiscrezioni

Su Tvblog si legge: “La prossima edizione di Tale e quale show avrà nel suo cast una vecchia fiamma di Alfonso Signorini, televisivamente parlando ovviamente e del Grande fratello vip, ovvero Valeria Marini. La Valeriona nazionale, protagonista di due edizioni del Gf vip, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi.”

La notizia entusiasma ma non troppo. Valeria Marini ormai sembra essere una quota fissa nei reality e non ci si stupisce della sua partecipazione a questo genere di format. Su Tvblog inoltre si legge: “ Per lei non sarebbe naturalmente un debutto nel canto, avendoci già abituati a performance canore in altri programmi di varietà, a partire dai mitici show del Bagaglino diretti da Pier Francesco Pingitore in cui era la soubrette insieme alla collega Pamela Prati dirottata ora al Grande fratello vip 7“. E a proposito di Pamela Prati, sembrerebbe che per la sarda ci sia, di nuovo, un posto in prima fila per il GF VIP.