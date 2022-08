Ellie e Victor tra uragano e ricostruzione: stanno ancora insieme? Dove vivono oggi?

Ellie e Victor sono ancora una coppia? Che cosa è successo ai due protagonisti di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti? Le ultime news 2 anni dopo

Tra le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti, c’è anche quella formata da Ellie e Victor. La bella americana dai ricci capelli, ha lasciato la sua vita a Seattle per trasferirsi in quello che doveva essere un vero e proprio paradiso. Sognava di aprire, come molti, un bel chioschetto sul mare e vivere grazie al turismo ma le cose si sono complicate a causa di un uragano che ha cambiato davvero la vita di Victor ed Ellie. La casa di Victor, nel novembre del 2020, è stata spazzata via da un uragano e i due hanno deciso insieme di ricostruire tutto ma non è stato facile visto che sono arrivate delle spese impreviste che Ellie ha dovuto affrontare, non avendo il suo fidanzato, possibilità di aiutarla economicamente. Questo ha causato delle tensioni nella coppia, come abbiamo visto anche negli episodi di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti in onda in questi giorni su Real Time.

La stagione di cui Ellie e Victor sono stati protagonisti, è stata appunto registrata nel 2020, ma due anni dopo, che cosa è successo, che cosa sappiamo della coppia oggi? Grazie ai social, che Ellie ha iniziato a usare soprattutto nell’ultimo periodo, possiamo dirvi che lei e Victor, sono felici e innamorati e che la relazione, va a gonfie vele. Gli ultimi post di Ellie sui social sono proprio di qualche giorno fa!

Ellie e Victor sono ancora una coppia? Le ultime news su 90 giorni per innamorarsi

Che cosa ne è stato quindi di Ellie e Victor? Ebbene si, i due stanno ancora insieme, come vi abbiamo appunto detto. Ma c’è una bella novità. Probabilmente, per trovare il giusto equilibrio, Victor ed Ellie hanno deciso di stabilirsi in modo definitivo negli Stati Uniti. I due infatti, vivono a Seattle, come testimoniano le tante immagini postate sui social. Sono una coppia, stanno bene insieme ma hanno lasciato il sole del Sud America per cambiare totalmente vita. Ellie ha ripreso la gestione dei suoi ristoranti che in realtà non aveva mai lasciato, mentre Victor lavora proprio in uno dei locali della sua compagna, come bartender. Appena possono, i due si godono qualche giorno di relax lontani dal freddo di Seattle e spesso si recano in qualche isola per stare un po’ al sole! I due si sono lasciati, almeno per ora, Providencia alle spalle e a quanto pare, hanno trovato il giusto modo di vivere entrambi, il sogno americano!