Milly Carlucci annuncia un’epica edizione di Ballando con le stelle e il promo svela il cast

Epica edizione di Ballando con le stelle: così Milly Carlucci annuncia il cast dell'edizione 2022 del programma. Nel promo video, tutti i nomi

Forse chi non legge le notizie sui web non era ancora a conoscenza del cast di Ballando con le stelle 2022. Ma ci ha pensato Milly Carlucci a informare tutti e lo ha fatto con uno scoppiettante promo che ci parla di una prossima edizione, epica, dello show del sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci, mostra le immagini del trionfo di Arisa e Vito Coppola, la coppia vincitrice dell’ultima edizione in onda e poi passa all’attacco, mostrando anche in tv tutti i nomi del cast del programma che andrà in onda tra un mese nella prima serata del sabato. La Carlucci e tutta la squadra di Ballando con le stelle , è pronta ad animare un altro sabato sera di quelli che piaceranno tantissimi al pubblico. E chissà, magari ancora da ascolti ottimi per la rete e lo farà con un super cast.

Ballando con le stelle 2022: il cast ufficiale

Ricordiamo quindi chi farà parte del cast di questa edizione di Ballando con le stelle visto che Milly Carlucci, a differenza di Alfonso Signorini che non rivelerà il cast del GF VIP fino alla prima puntata, ha deciso di spoilerare tutto. Quindi a scendere in pista saranno: Alessandro Egger, modello. E ancora:

Alex Di Giorgio, nuotatore olimpico; Dario Cassini, comico. E poi l’amatissima Ema Stockholma, conduttrice e speaker radiofonica. Un nome contestatissimo, quello di Enrico Montesano, attore comico. La Carlucci ha ribadito che i protagonisti di Ballando vengono scelti per la loro carriera artistica, che il resto non le interessa. Dopo un corteggiamento durato lunghi anni, arriva sulla pista di Ballando con le stelle Gabriel Garko, attore.



E ancora nel cast di Ballando con le stelle 2022 vedremo Giampiero Mughini.

Iva Zanicchi che di certo non ha bisogno di presentazioni. E ci saranno anche Lorenzo Biagiarelli, chef e foodblogger, compagno di Selvaggia Lucarelli. Luisella Costamagna, giornalista.

La lunga lista prosegue con Marta Flavi e Paola Barale ( altro colpaccio di Milly). Lo scorso anno l’abbiamo vista scendere in pista al fianco di suo padre, come ballerina per una notte, quest’anno Rosanna Banfi, sarà invece una delle protagoniste di Ballando con le stelle 2022.

Ballando con le stelle 2022: il primo promo ufficiale video

Appuntamento a sabato 8 ottobre 2022 su Rai 1.