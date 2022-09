Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è un vippone conteso che fa battere il cuore

Prime cotte nella casa del Grande Fratello VIP 7: c'è un vippone conteso...

Sono trascorse pochissime ore dall’inizio della settima edizione del Grande Fratello VIP ma non mancano gli inciuci nella casa più spiata di Italia. Chi ha seguito la diretta del GF VIP 7 in attesa di vedere la puntata in prime time con Alfonso Signorini sa bene che si sono già create delle dinamiche molto interessanti. Infatti abbiamo un vippone più che conteso da altri due concorrenti…Alberto De Pisis, ha avuto una sorta di colpo di fulmine per Luca Salatino e lo ha ammesso praticamente qualche ora dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7. Sa bene che questa storia non potrà nascere, se n’è fatto una ragione. In primis perchè a Luca piacciono solo le donne e in secondo luogo perchè l’ex tronista di Uomini e Donne è impegnato e anche innamoratissimo della sua Soraya. Ma Alberto non è il solo ad aver perso la testa per Luca. Se il suo infatti, è un innamoramento vissuto in silenzio, fatto di sguardi e sospiri, c’è chi ha provato in modo più spudorato a confessare il suo interessamento. E’ stata Elenoire che non si è tirata indietro, anzi e ha subito messo in chiaro le cose: a lei piace moltissimo Luca. Il buon Salatino ha già messo in chiaro di essere impegnatissimo, sposato con la sua amata Soraya ma la Ferruzzi , in modo ironico o forse no, ha giurato di dare battaglia per conquistare il bel romano che è quindi finito nel suo mirino. Alberto, parlando con Elenoire dei suoi tormenti d’amore, ha fatto notare che Luca è davvero molto innamorato della sua fidanzata e che quindi non dovrebbero avere molte speranze. La Ferruzzi, dal canto suo, ha replicato: ” A me non me ne può fregare di meno se lui è innamorato, ma non è innamorato per niente!“… E siamo solo all’inizio…

Nel frattempo sui social spopolano i video che mostrano l’avvicinamento di Elenoire a Luca.

Elenoire Ferruzzi pazza di Luca Salatino

La Ferruzzi sembrava avesse puntato Antonino, dopo la diretta del GF VIP e il primo incontro ma a quanto pare, Spinalbese non è più il suo prescelto…

#GFvip Luca: io so sposatoElenoire: non mi interessa.Che ha intenzioni a Elenoire ? 🙃 pic.twitter.com/oacuqzsULV — Aurora Vizzaccaro (@auryvizza) September 22, 2022

Ne vedremo delle belle…