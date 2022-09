Elettra Lamborghini diffida Grande Fratello VIP 2022: l’annuncio di Signorini alla sorella Ginevra

Alfonso Signorini annuncia che Grande Fratello VIP 2022 è stato diffidato da Elettra Lamborghini

Siamo forse davanti ad un vero e proprio record per un reality show italiano? In meno di tre giorni dall’inizio, Grande Fratello VIP 2022 ha incassato la prima diffida ufficiale. A rivelare la notizia è stato in diretta tv il giornalista Alfonso Signorini nel corso della seconda puntata kick-off andata in onda questa sera 22 settembre in prima serata su Canale Cinque.

A diffidare la trasmissione è stata Elettra Lamborghini: l’ereditiera era stata citata solo tre giorni fa da Alfonso Signorini e la sorella Ginevra Lamborghini nel corso della puntata d’esordio del reality Mediaset. Elettra Lamborghini era stata messa alla berlina da una frecciatina del conduttore quando aveva chiesto a Ginevra se è vero che la sorella non l’avesse invitata al suo matrimonio.

Elettra Lamborghini diffida Grande Fratello VIP 2022: l’annuncio di Signorini

Nella seconda puntata di Grande Fratello VIP 2022, Alfonso Signorini ha dovuto comunicare che Elettra Lamborghini ha agito con una azione legale contro la trasmissione Mediaset e contro sua sorella attraverso una diffida. Queste le parole del conduttore del programma: “Ginevra, voglio parlare con te un po’ di Elettra. Innanzitutto devo parlarti di una cosa importante. Elettra, attraverso il suo avvocato, ci ha fatto arrivare una diffida a noi e a te. Quindi noi non possiamo non avvisarti di questa diffida. Te l’aspettavi?”

Un po’ dubbiosa è stata la riposta di Ginevra Lamborghini: “No, but still… è ok. Non me l’aspettavo ma, peccando di ingenuità, me lo potevo aspettare…”. Alfonso Signorini ha quindi calcato la mano, ancora una volta, contro Elettra: “Il vostro è un rapporto complicato. Ce lo siamo detti più volte… E fra l’altro, di questa diffida ne prendo atto, ma per il mio modesto parere non era neanche necessaria…”.

Nonostante la diffida, i due hanno comunque parlato del difficile e criptico rapporto fra le due sorelle in diretta televisiva. La trasmissione di Canale Cinque sembra voler spingere verso la riappacificazione delle due ragazze ma la stessa Ginevra sembra parecchio scoraggiata e poco fiduciosa tant’è che ammette che nemmeno lei stessa conosce esattamente il motivo per cui Elettra l’avrebbe allontanata dalla sua vita.

Dopo la suddetta diffida, Alfonso Signorini e Grande Fratello VIP correranno il rischio di tornare a parlare di questo argomento oppure, per non rischiare eventuali problematiche legali, lasceranno perdere questa missione? Anche perché – non nascondiamoci dietro un dito – ma Ginevra Lamborghini sembra esser stata assoldata fra i “vipponi” proprio per questa insolita storia familiare…