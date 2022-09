Che scontro tra Charlie e Ciacci: “Continui a sbagliare il mio nome, non guardarmi come uno scemo”

Primi scontri nella casa del Grande Fratello VIP 7: Charlie manda a quel paese Giovanni Ciacci per le pulizie ma non solo...

Una settimana dopo non regna più sovrana la pace nella casa del Grande Fratello VIP 7. Partono sempre tutti allo stesso modo i vipponi, pensando che non litigheranno, che andranno sempre d’accordo, che saranno “migliori” di chi li ha preceduti. E invece poi, bastano le prime discussioni, la convivenza ed ecco che esplode tutto. Oggi nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è stato un acceso scontro tra Charlie Gnocchi e Giovanni Ciacci. Tutto è iniziato dalla discussione per le pulizie nella casa. Infatti il toscano aveva chiesto agli altri vipponi, di pensare a fare dei turni per le pulizie, per la cucina e cercare di fare in modo che tutti partecipassero allo stesso modo alle faccende domestiche. Una proposta che però non ha trovato d’accordo tutti. In particolare, Charlie Gnocchi, non ha molto gradito la proposta di Ciacci e i due hanno discusso…

“Fermati un attimo e non guardarmi come uno sce*o. Se continui a sbagliare il mio nome in continuazione io ti chiamo Ciappi! Già mi chiami Gene da una settimana e mi rompi i co****ni. Questa cosa non va bene! ” ha sbottato Charlie contro Giovanni Ciacci. Chissà se metterà lo stesso entusiasmo sulla questione anche con Alfonso Signorini che nella prima puntata del GF VIP non aveva mai azzeccato il nome dello speaker radiofonico, continuando invece a chiamarlo Gene…

Charlie Gnocchi arrabbiatissimo con Ciacci

Charlie ha quindi provato a spiegare il suo punto di vista: “I lavori nella casa sono tantissimi e non ci sono solo le pulizie e la cucina. C’è chi si occupa di fare trucco e capelli alle ragazze come Antonino ad esempio. Ognuno deve scegliere cosa vuole fare. Se facciamo più gruppi è meglio. La Rossetti ad esempio è sclerata dicendo cosa fare o non fare ed ha fatto arrabbiare alcuni di noi ‘chi sei tu Patrizia per dirci cosa fare?’.” Ecco certo i capelli da fare alle ragazze un lavoro per la casa…

Charlie resta convinto sulla sua posizione e aggiunge: “Ognuno dice cosa sa fare meglio e cosa vuole fare. Abbiamo la cucina che è una cosa tecnica. In questo caso è bene che ci stia chi sa cucinare e chi vuole starci. “

E poi: “Per una volta Giovanni fai domande e chiedi ‘quali sono i problemi?’. Invece di partire a dire la tua come una predica. Ho capito che ci sono dei problemi, adesso troveremo delle soluzioni. Secondo me è meglio che Antonino si occupi del bagno e dei capelli e che ci sia una squadra per la cucina e una per le pulizie del resto. Come può Antonino fare sia i capelli che la cucina?”.