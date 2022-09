Sara Manfuso pensa di abbandonare il Grande Fratello VIP 7

Dopo gli attacchi ricevuto Sara Manfuso sta pensando di lasciare il Grande Fratello VIP 7: puntata difficile per lei quella di ieri sera

“Lo sapevo che non dovevo venire, questo gioco non mi piace, io me ne vado” queste sono state solo alcune delle frasi che Sara Manfuso, dopo una puntata particolarmente infuocata per lei del Grande Fratello VIP 7 ha detto. La vippona, delusa per la piega che aveva preso la serata, sin dall’entrata di Soraia in casa per parlare con Luca, ha manifestato alla sua amica Elenoire tutta la volontà di lasciare il gioco, dicendo che è stata presa come capro espiatorio e questo a lei non può stare bene.

Dopo la discussione con Ginevra Lamborghini ha cercato di chiarire: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me“. La Manfuso ed Elenoire sono convinte che vengano fatti dei montaggi nei quali si taglia e si cuce in modo perfetto quello che si vuole in modo da creare delle dinamiche interne e creare il caos.

Sara Manfuso minaccia di lasciare il Grande Fratello VIP 7

Parlando con le sue amiche durante i vari blocchi e nel corso delle pubblicità in diretta, la Manfuso si è detta anche sconcertata dal fatto che la fidanzata di Luca ha tirato fuori una frase come “tu che sei una madre” parole che hanno mandato su tutte le furie la concorrente. Ha ribadito in diverse occasioni che si aspettava di dover difendersi da qualcosa, sapeva che un reality ti mette di fronte a tutto questo ma non ci sta a passare per quella che non è. Si è detta pronta a meditare e prendere una decisione, perchè quello che ha visto nella puntata del 26 settembre del GF VIP, proprio non le è piaciuto. La Manfuso tra l’altro è entrata nel mirino di Sonia Bruganelli, e anche questo l’ha lasciata parecchio turbata.