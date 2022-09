Sonia Bruganelli finalmente fa l’opinionista e colpisce nel segno

Finalmente Sonia Bruganelli fa nel Grande Fratello VIP 7 quello per cui viene pagata: l'opinionista

Finalmente. Perchè noi lo avevamo immaginato che Sonia Bruganelli fosse la persona perfetta in questo ruolo. E per un anno intero, abbiamo cercato di capire che cosa limitasse Sonia, una persona particolarmente arguta. Forse i siparietti forzati con Adriana Volpe, forse il tentativo di non essere troppo cattiva ma di cercare sempre il lato buono delle cose…Fatto sta che Sonia, in questo Grande Fratello VIP 7 è partita davvero con il piede giusto. La si può pensare come lei o diversamente da lei, questo importa poco, ma finalmente, mette i concorrenti di fronte alle loro responsabilità. E’ stata perfetta ieri ad esempio quando ha capito la grande difficoltà di Soraia, la fidanzata di Luca, che travolta dall’emozione, non riusciva a spiegarsi nel modo giusto con Sara Manfuso. Ha lanciato un paio di stoccate al momento giusto, televisivamente parlando e forse , se il conduttore comprendesse che alcune situazioni non vanno imbrigliate nelle inutili scalette, ma vanno vissute , forse la Bruganelli, potrebbe smascherare qualche altro vippone che pensa, dopo sette edizioni di reality, di essere più furbo degli altri.

Finalmente Sonia Bruganelli….

Sarà anche la presenza di Orietta Berti, completamente avulsa dalle dinamiche della casa. Sarà quindi che la Bruganelli, facendo per bene i compiti a casa spicca per i suoi interventi, sarà quel che sarà ma almeno quest’anno, abbiamo qualcuno che fa notare qualcosa, visto che il conduttore, sa solo parlare di amore, dopo 3 giorni dall’inizio di un reality ( cosa tra l’altro non nuova, per informazioni citofonare a Lulù e Manuel). E se Signorini continua a essere così inadeguato da non saper distinguere tra una storia instagram e un messaggio su Twitter ( e per fortuna ha chiamato Giulia Salemi a dare il giusto contributo in questo GF VIP 7), da sbagliare i nomi dei vipponi e persino quello della povera Orietta, ormai per tutti Ornella, la Bruganelli ci ha già “regalato delle gioie”. E speriamo che continui a farlo, per lo spettacolo soprattutto.

E che tenerezza chi pensa di toccarla su un nervo scoperto parlando della sua vita tra lusso e agi. Che tenerezza davvero, non ha compreso molto del modo di essere di Sonia, che non ha paura di nessuna critica altrimenti, non sarebbe lì, in quel ruolo. Dovrete trovare altri argomenti, cari vipponi, per metterla in difficoltà.