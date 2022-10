Sara Manfuso si ritira, Sonia Bruganelli commenta velenosa

Ieri Sara Manfuso ha deciso di lasciare il Grande Fratello VIP 7. Dopo il suo ritiro è arrivato ovviamente il commento di Sonia Bruganelli

E alla fine Sara Manfuso ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7, comprendendo che quello non era il posto adatto a lei. La sensazione, da spettatori, è che Sara in realtà non si sia ritirata solo per quello che è successo a Marco Bellavia ( prima della diretta di lunedì sera non sembrava essere particolarmente turbata dai fatti, visto che anche lei come altri, commentava in modo forte gli atteggiamenti del suo ex coinquilino). Sara ha sbottato in particolare, come tutti hanno visto in diretta, dopo che Sonia Bruganelli ha fatto notare che una persona come lei, che vanta di avere certe doti, avrebbe dovuto rendersi conto di quello che stava succedendo e provare maggiore empatia per Marco. Sono state le parole dell’opinionista a turbare così tanto la Manfuso che ancora prima dei blocchi pubblicitari ( durante i quali si è parecchio sfogata) aveva chiesto di uscire. Aveva alzato la mano, aveva detto a Signorini “io me ne vado” ma era stata bloccata dal conduttore. Impossibile quindi non pensare che a turbare la Manfuso, siano state queste parole. Detto questo, la concorrente, che magari ha anche pensato bene, a differenza di altri, di chiedere il parere di chi da fuori ha visto tutto quello che è successo ( una nostra ipotesi) ha preso una decisione che non si può condannare. Perchè restare in quella casa, a oggi, è davvero difficile.

L’atmosfera di gioco, di leggerezza, di reality, non esiste più e anche il pubblico ormai, prova strani sentimenti nei confronti dei concorrenti che sono rimasti in gioco. Tante critiche, poca empatia verso chi, di sensibilità e umanità, ne ha mostrata ben poca. Siamo già pronti a scommettere che tra un mesetto, l’atteggiamento cambierà ma per il momento, le cose sono complicate e Sara, potrebbe aver preso la migliore decisione.

La frecciata velenosa di Sonia Bruganelli a Sara Manfuso

Puntuale come un orologio svizzero, pochi minuti dopo il ritiro di Sara Manfuso che ha lasciato la casa del grande Fratello VIP 7 intorno alle 19 di ieri, è arrivato il commento di Sonia Bruganelli. Con un tweet la Bruganelli ha commentato: “Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…”. Teoricamente chi si ritira dal gioco non dovrebbe essere in studio ma lo scorso anno, tutte le regole sono state cambiate in corsa, pensiamo ad Alex Belli ad esempio. E anche Ginevra che è stata espulsa dovrebbe tornare. La Manfuso sarà in studio per un faccia a faccia con Sonia Bruganelli? Staremo a vedere.