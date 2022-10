Grande Fratello VIP 7: gli audio di Mark Caltagirone e le paparazzate fake di Pamela Prati, le nuove verità

Nuove verità (o presunte tali) riaffiorano dalla voce di Pamela Prati sul caso Mark Caltagione: le ultime dal GF VIP

Grande Fratello VIP 7 e Alfonso Signorini continuano a marciare sulla storia di Mark Caltagirone e i tentativi di riabilitazione che l’intera trasmissione sta attuando nei confronti di Pamela Prati, da tempo diventata uno zimbello sui social a causa di quanto improbabile quanto inesistente storia d’amore. Prima ne parlava con affetto, poi la rivelazione che il futuro sposo non è mai esistito e adesso nuove ricontrattazioni. Pamela Prati credeva che in realtà Mark Caltagirone esisteva davvero ma solo il tempo e le indagini delle forze dell’ordine l’hanno fatta ricredere.

Nella puntata del 17 ottobre 2022 di Grande Fratello VIP 7, Pamela Prati e Alfonso Signorini hanno portato in tv l’ennesimo capitolo di questa storia che ha sempre più i tratti di una telenovela portoricana. Lo spazio dedicato al marito immaginario non poteva che partire dalle dichiarazioni fatte da Eliana Michelazzo a Verissimo.

Grande Fratello VIP 7: Pamela Prati e Mark Caltagirone, il nuovo capitolo

Dopo aver ascoltato un riassunto delle dichiarazioni fatte da Eliana Michelazzo a Verissimo in cui la sua ex manager afferma che Pamela Prati ad un certo punto della faccenda era diventata complice attiva di questa finzione, la showgirl sarda si è dissociata totalmente.

Sulle foto vendute come esclusive a LIVE Non è La D’Urso dove lei appariva al fianco di un misterioso uomo con un cappellino rosso, lei cambia versione: non era Mark Caltagirone – perché non esiste – ma un attore assoldato dai suoi truffatori su incarico di Mark Caltagirone. “Mi hanno fatto fare quella paparazzata e poi Marco mi ha ringraziato per averlo fatto“: ha spiegato ad Alfonso Signorini.

E a proposito dei messaggi di Mark Caltagirone, Alfonso Signorini ha trasmesso un altro documento inedito: dopo il video degli auguri al piccolo Sebastian, stavolta il conduttore ha fatto ascoltare un paio di vocali audio inviate a Pamela Prati dal suo “sposo invisibile”. In questi due brevi audio si sente un uomo mentre fa una dedica per la buonanotte e una promessa di matrimonio.

Nonostante le varie rivelazioni continuano a non coincidere molto, oltre al fatto che la Prati quindi ha ammesso di aver realizzato delle paparazzate false vendute alle tv nazionali, il reality prova a porre l’accento sull’innocenza della Prati davanti alla legge: “La parte più squallida di tutta questa storia è aver coinvolto dei bambini […] E a tal proposito c’è un’importante svolta di cui deve essere messa al corrente […] Agli inizi di febbraio ci sarà la prima indagine e il PM ha scelto di mettere sotto accusa le tue ex agenti ma non te“.

L’avvocatessa della Prati, presente in studio, ha specificato il reato di cui sono accusate la Perricciolo e la Michelazzo: “Queste due persone che da indagate sono diventate imputate per sostituzione di persona, per aver sostituito un minore nella persona di Sebastian Caltagirone“.