Tre vipponi pronti ad abbandonare il Grande Fratello VIP 7: lo faranno?

Sarebbero tre i concorrenti pronti a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7 nella puntata di lunedì, ecco chi sono

L’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 ha creato un’onda d’urto non indifferente nella casa di Cinecittà e da ore, molti concorrenti, meditano di lasciare il gioco. Ebbene si, ci sono almeno tre concorrenti, che stanno manifestando la volontà di lasciare la casa del GF VIP 7. Hanno ancora qualche ora per decidere, visto che la prossima puntata del reality di Canale 5 andrà in onda lunedì sera in diretta. Ma chi sono i tre concorrenti che stanno pensando di lasciare il programma di Alfonso Signorini? Sono tre le persone che stanno manifestando la loro volontà di mollare tutto, tirando i remi in barca…Vediamo le ultime news dalla casa.

Daniele del Moro dopo la lite con Signorini vuole mollare

Non sorprese il nome di Daniele del Moro. Il vippone non ha affatto gradito il rimprovero che Signorini gli ha fatto nel corso della puntata di giovedì del Grande Fratello VIP 7. Anche dopo la puntata ha spiegato ai suoi amici di non essere interessato a fare il pagliaccio; di avere dei valori che non lo porteranno mai a litigare con una persona più grande di lui di 30 anni. Daniele è convinto quindi che il suo ruolo non abbia più senso e che sia arrivato il momento di lasciare il posto a qualcun altro, per questo motivo pare proprio che nella puntata di lunedì sera, comunicherà a tutti la sua decisione. Va detto, che per il pubblico cambierà poco, visto che non ha fatto praticamente nulla in casa.

Giaele pronta a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7?

Giale doveva essere uno degli uragani di questa edizione e invece, come spesso capita, l’abito non fa il monaco e infatti la ragazza è stata protagonista si, ma solo di dinamiche nate con il mondo esterno. Perchè in casa, diciamolo, non fa nulla. E finite le discussioni sul suo matrimonio libero, non c’è stato null’altro da dire sul suo conto. Giaele, non sembra aver gradito le clip che la mostrano vicina ad Antonino e nelle ultime ore ha iniziato a pensare che suo marito potrebbe non apprezzare queste immagini. Preoccupata per la situazione, ha pensato che forse, anche per lei, è arrivato il momento di lasciare la casa.

Amaurys Perez in crisi, medita di abbandonare

Il terzo concorrente pronto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7 è Amaurys. Per l’ex campione di pallanuoto, tutto è cambiato dopo la litigata con Charlie Gnocchi. Inoltre si aggiunge anche la mancanza che sente della sua famiglia. Ieri il cubano, ha passato tutto il tempo a camminare per la casa, in cerca di un posto in cui stare tranquillo. Ha più volte detto ai suoi compagni che si sente di aver fallito come concorrente, con quello che è accaduto e che per questo, pensa di lasciare il gioco.

Per scoprire che realmente varcherà la porta rossa, non ci resta che aspettare la puntata di lunedì sera.