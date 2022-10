Alessandra Mussolini in lacrime a Tale e quale show: è giallo sulla sua esibizione dopo il crollo emotivo

Al tavolo de La vita in diretta, Alessandra Mussolini spiega perchè si è sentita male dopo aver scoperto che avrebbe dovuto imitare sua zia Sophia Loren

Al tavolo de La vita in diretta della puntata del 26 ottobre Alberto Matano ha ospitato Alessandra Mussolini che ha provato a spiegare quello che sta succedendo in questi giorni. Per chi non lo sapesse, Alessandra Mussolini è al momento impegnata con Tale e quale show e nella puntata del 28 ottobre 2022 avrebbe dovuto intrepretare sua zia, Sophia Loren. Questa notizia però non è stata digerita nel modo giusto dalla Mussolini che ha avuto delle difficoltà tanto da decidere di non fare questa esibizione, stando almeno a quello che ha raccontato sui social. Ieri pomeriggio, per la prima volta, ne ha parlato nello studio di Rai 1, spiegando che cosa è successo e quello che sta provando.

“Ho avuto un crollo emotivo. Io non so bene la dinamica, me l’ha fatto capire Emanuela Aureli. In puntata ho scoperto che avrei dovuto fare mia zia. Perché Non è vero che noi sappiamo prima chi imiteremo non è così. Quindi sono rimasta spiazzata, anche perché ci sono così tanti personaggi, allora perché lei? ” ha detto Alessandra Mussolini provando a raccontare questa vicenda al pubblico di Rai 1, che a quanto pare solo domani sera in diretta scoprirà come sono andate a finire le cose…

Alessandra Mussolini spiega perchè non può esibirsi nei panni di Sophia Loren

La Mussolini quindi ha anche aggiunto: “Io mi sono bloccata male con un senso di disagio. Perché zia in quel film è uguale a mia mamma, io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, nonna, zia e mia madre. Zia in quella foto che aveva 26 anni era identica a mamma. Quindi è un fatto mio che non ce la faccio.” In realtà però la Mussolini dai social, aveva fatto capire anche altro, parlando di un vero e proprio accordo nel quale lei aveva chiesto di non interpretare appunto sua zia.

La Mussolini ha spiegato che al momento si sta studiando un piano B e che ancora nessuno sa che cosa succederà. Lei però non cambia idea e spiega che ha davvero avuto un crollo che l’ha portata a stare male quindi si sente di escludere che questa esibizione sarà fatta. Ci sarà un altro personaggio da imitare oppure no? Lo scopriremo solo domani sera in diretta con la nuova puntata di Tale e quale show 2022.