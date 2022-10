L’agente di Marco Bellavia svela perchè l’ex vippone non è in studio: bufera social

Il manager di Marco Bellavia spiega perchè l'ex concorrente non viene invitato nello studio di Canale 5 per la prima serata del GF VIP 7

Alfonso Signorini ha spiegato che delle “bufere” che si scatenano sui social, a lui spesso interessa poco, nonostante quello che il pubblico scrive, sia importante anche nell’ottica di un reality. Eppure anche oggi, si è scatenata un’altra bufera, di cui forse, bisognerà tenere conto. Questa settima edizione del Grande Fratello VIP, è forse una delle peggiori della storia del reality, pagine di televisione imbarazzanti, concorrenti imbarazzanti, squalifiche che con codardia vengono affidate alla voce del pubblico. Lo stesso pubblico che ieri ha buttato fuori dalla casa Elenoire Ferruzzi, probabilmente non la rivorrebbe neppure in studio ( un tempo se eri squalificato, in quella trasmissione non mettevi più piede). E invece, Elenoire tornerà, perchè come ha detto Signorini, forse il suo posto è sempre stato quello e farà meglio in diretta poche ore che in un live h24. Mentre Marco Bellavia, bullizzato e offeso dai concorrenti squalificati che affollano quello studio e che sono protagonisti delle serate, non c’è. La sua assenza ieri, è stata ben notata, dopo la puntata di lunedì e che ci fosse qualcosa di bizzarro, lo si era capito anche in settimana. Marco Bellavia, da persona pensante infatti, si era schierato contro la Ferruzzi, spiegando sui social, che una concorrente che parla di iella e malocchio, deve essere necessariamente squalificata. Un tweet, quello di Marco Bellavia, che è durato pochissimo, è stato infatti rimosso. E qui, qualcuno ci aveva visto una sorta di “censura”. La stessa che è arrivata questa mattina, dopo che l’agente di Marco Bellavia, ha spiegato i motivi per i quali il suo assistito, non partecipa alle puntate del Grande Fratello VIP.

L’agente di Marco Bellavia spiega perchè non è in studio

Come potrete vedere dall’immagine che apre questo articolo, l’agente di Marco Bellavia, Tony Toscano, ha ringraziato il pubblico che con affetto segue l’ex conduttore. Ha fatto notare che c’è un motivo ben preciso per il quale Marco non è in diretta su Canale 5. “Non viene invitato” ha scritto Tony Toscano sui social, in un post instagram. Post che però pochi minuti dopo è stato modificato e la frase tra parentesi, quella appunto che faceva notare che Marco Bellavia non è in studio perchè non voluto, è stata rimossa.

Ma si sa, sul web, tutto lascia traccia e così quel post, sta facendo il giro dei social con l’indignazione di tutte le persone che si stanno scagliando contro Signorini, contro il reality di Canale 5 e tutto il cucuzzaro. E pensare che in quello stesso studio ci sono persone squalificate, come Ginevra, ci sono persone come Gegia o Ciacci e dalla prossima settimana ci sarà anche Elenoire, un’altra squalificata che non dovrebbe neppure mettere piede a Cinecittà e invece…