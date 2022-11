Edoardo Tavassi pazzo di Micol Incorvaia e sui social esplode l’hashtag #incorvassi

Edoardo Tavassi vicinissimo a Micol, già pazzo di lei? Il pubblico del GF VIP 7 tifa per gli #incorvassi

E’ questa la coppia che ci farà tanto parlare e che farà impazzire i fan del Grande Fratello VIP 7? E’ la coppia, che ancora non è tale, formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? Quando c’è di mezzo il fratello di Guendalina Tavassi bisogna sempre stare molto attenti perchè il limite tra realtà e funzione è sempre molto sottile ma sembra proprio che questa volta Edoardo Tavassi non stia fingendo e che si sia preso una bella cotta per Micol. E sui social, molti spettatori, fanno già il tifo per loro. Non poteva mancare l’hashtag dedicato ai due: nascono gli #incorvassi, i fan di questa strana ma romantica coppia. Edoardo, entrato nella casa del Grande Fratello VIP in cerca della madre dei suoi figli, avrà trovato la persona giusta? Va detto, a onor del vero, che il Tavassi sembra essere realmente preso dalla sorella di Clizia mentre Micol, svicola.

Le parole di Edoardo Tavassi su Micol

Ieri, il vippone ha provato più volte l’approccio e poi ha anche spiegato a Daniele, per quale motivo al momento pensa di essere molto più vicino a Micol che alle altre ragazze della casa.

“Tra Micol e Oriana, c’è più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perché c’ho mille cose in comune con Micol. Con l’altra no. Però ci sono tanti aspetti da vedere per parlare d’amore” ha detto Edoardo Tavassi entrato nella casa da pochi giorni, ma già amatissimo dal pubblico di Canale 5.

A Daniele ha anche spiegato: ” Mi deve piacere esteticamente e caratterialmente, mi deve far ridere, mi deve far stare bene, non deve mai rendere il rapporto monotono. A me piace una donna che dal nulla mi dice ‘stasera ti ho organizzato una cosa a sorpresa andiamo’. “

Ha anche spiegato di quello che si aspetta nell’intimità: “A letto deve essere in un certo modo, all’apparenza normale e con me senza freni. Sono cose che mi piacerebbe avere. Poi ovvio che non si può avere tutto dalla vita è scontato. Diciamo che nell’insieme cerco questo.” Parlando con il suo nuovo amico in casa ha spiegato che di una ragazza come Micol, ne è certo, si potrebbe innamorare e che questi primi giorni insieme sono stati utili per capire che potrebbe essere interessato a lei ma è anche troppo presto per parlare di altro.