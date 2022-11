Wilma Goich persa di Daniele e gelosa di Nikita: “Io la schiaccio”

Si è presa una bella cotta per Daniele, Wilma Goich ed è molto gelosa di Nikita tanto da dire delle frasi molto forti contro di lei

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 è entrato il covid, i vipponi sono in ansia e terrorizzati ma in pochi si sarebbero aspettati quello che sta succedendo, in questa edizione del tutto surreale. Sta succedendo che Wilma Goich ha detto di essersi invaghita di Daniele dal Moro. E questa nn è la cosa del tutto surreale, perchè chi siamo noi per giudicare un amore, una persona innamorata. Il problema è che proprio come è successo a Elenoire Ferruzzi, la Goich sta vedendo qualcosa che non esiste, convinta tra l’altro che il Dal Moro possa provare qualcosa per lei. Daniele le avrebbe detto, che se fosse stato più giovane, avrebbe voluto conoscerla e forse conoscerla anche non solo come amica. Ma lei più giovane non è e non ci sono magie che ti fanno tornare indietro nel tempo. La cosa però non sembra essere chiara alla Goich che in casa, parlando con altri concorrenti ( alcuni dei quali si sono anche preoccupati di fronte ai suoi discorsi, temendo che si possa illudere) ha persino detto di essere pronta, di essere libera e di aspettarsi qualsiasi cosa, nel bene o nel male.

Questa sua cotta per Daniele, chiaramente non la fa essere molto lucida in alcuni momenti. E sui social, molti spettatori, lo hanno fatto notare. In particolare c’è un discorso che Wilma ha fatto su Nikita; dalle sue parole sembrerebbe proprio che la Goich sia molto gelosa del rapporto che c’è tra la Pelizon e Daniele.

Wilma Goich gelosa di Daniele dal Moro e Nikita?

“Lui ( riferendosi a Daniele dal Moro) era seduto qua, lei ( riferendosi invece a Nikita) è venuta a sedersi vicino a lui ed ha iniziato a fargli i grattini in testa. Con quello sguardo” ha detto la Goich parlando con i suoi amici vipponi nella casa. E ha continuato con la sua convinzione: “Tutta una provocazione. Ma io sono un carrarmato, lei deve stare attenta perché io la schiaccio. E sai come? Io vado da lui [da Daniele, ndr] lo guardo e gli dico ‘mi viene da vomitare’“.

Nikita e Daniele hanno un bel rapporto ma non sembra esserci molto altro, visto che la Pelizon si è anche dichiarata a Luca Onestini. Ma Wilma non sembra essersene resa conto ed è pronta a “combattere” contro le sue nemiche.