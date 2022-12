Litigata furiosa tra Daniele dal Moro e Patrizia Rossetti. Toni al limite, Alberto sbotta: “Orrendo”

Infuocata discussione questa notte tra Patrizia Rossetti e Daniele dal Moro: ecco che cosa è successo al Grande Fratello VIP 7

Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello VIP 7 dopo la diretta di ieri sera. Nel corso della notte, mentre i concorrenti si preparavano per la cena, c’è stata una fortissima discussione tra Patrizia Rossetti e Daniele dal Moro. I toni, come si può vedere nei tanti video che circolano sui social, si sono parecchio alzati tanto che altri vipponi si sono avvicinati a Daniele e a Patrizia spaventati che la cosa potesse degenerare. Ma perchè i due hanno litigato in modo così feroce? Tutto sarebbe iniziato dalla nomination che Patrizia ha fatto. Quando Daniele ha scoperto che la Rossetti lo ha nominato, non ha reagito nel migliore dei modi ed è iniziata tra loro una forte discussione. Patrizia ha subito alzato il tono e Daniele, stanco perchè a suo dire con Patrizia non si riesce a parlare, ha iniziato a gridare più di lei, avvicinandosi a pochi centimetri della sua faccia. “Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!“ ha detto il Dal Moro mentre Luca Salatino si avvicinava nel tentativo di smorzare i toni.

Alberto de Pisis accusa Daniele dopo la discussione con Patrizia Rossetti

Chi proprio non ha gradito la discussione che c’è stata è Alberto che ha subito fatto notare a Daniele di essersi comportato molto male. “Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa!” – ha urlato Alberto a Daniele – “Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio!“. Il concorrente veneto non è sembrato essere molto d’accordo con Alberto. : “Sei un grande pagliaccio! Dovresti solo stare zitto tu! Questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro“ ha detto il Dal Moro a De Pisis.

Per chi volesse rivedere questa discussione, ecco il video