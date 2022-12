Piovono accuse su Ginevra Lamborghini: “Finge di avere il covid”

Alla fine Ginevra Lamborghini stanca delle accuse e delle tesi complottistiche ha deciso di mostrare le prove...

Una quarantena parecchio movimentata quella che Ginevra Lamborghini sta trascorrendo in queste ore in un albergo. Come molti spettatori del Grande Fratello VIP 7 sapranno, la Lamborghini aveva iniziato il suo periodo di isolamento in modo da poter entrare nella casa, per la famosa sorpresa ad Antonino. Una decisione, quella presa dalla produzione e da Signorini, che aveva creato non poche polemiche sui social, inclusa anche la risposta al vetriolo di Marco Bellavia, indignato per questa decisione. Per il momento però, Ginevra nella casa non entrerà. Il motivo? Facendo i controlli è risultata positiva al covid . E mentre cerca di guarire dalla malattia, deve vedersela anche con i complotti social. Nelle ultime ore infatti, la sorella di Elettra, ha deciso di rispondere a chi in queste ore ha ipotizzato che non sia davvero malata ma che stia fingendo pur di non entrare nella casa del Grande Fratello. Perchè dovrebbe farlo? Molti spettatori del reality di Canale 5 pensano che la cantante stia semplicemente recitando un copione e che, essendo fidanzata, abbia voluto temporeggiare per evitare un incontro con Spinalbese. La Lamborghini, stanca di tutte queste insinuazioni, ha quindi deciso di raccontare tutta la sua verità sui social. A questa tesi se ne contrappone un’altra: la Lamborghini avendo saputo che Antonino sta per lasciare la casa, ha in qualche modo preso tempo…Ma che tesi assurda sarebbe questa? Lo scopo principale del ritorno nella casa di Ginevra è proprio quello di passare del tempo con Spinalbese, lo vuole Signorini, lo vogliono gli autori. Secondo voi, non hanno calcolato da soli le tempistiche?

Ginevra Lamborghini mostra il risultato del tampone

Stufa di tutte le tesi montate sui social, alla fine la Lamborghini ha deciso di parlare e mostrare le “prove”. In una diretta, poche ore fa ha spiegato: “Parliamo di cose serie e non di freg**ce”, è stato il commento di Ginevra, “Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta?” ( mostrando il test che ha fatto). Quindi, dopo avere mostrato i medicinali e gli integratori che sta prendendo, ha concluso: “Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno”.