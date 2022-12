Ennesima lite tra Edoardo e Antonella, Donnamaria sbotta: “Se tu sei questa, non mi piaci”

Un'altra lite nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo e Antonella: ecco che cosa è successo

Serata che finisce in modo infuocato per i Donnalisi. Dopo la diretta del Grande Fratello VIp 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno discusso in modo molto animato. Probabilmente nella notte hanno poi anche fatto pace, come succede spesso alla coppia ma nel frattempo, i fan si pongono delle domande ( e soprattutto chi pensa che la Fiordelisi non sia del tutto sincera con Edoardo). Tutto è iniziato dalle accuse che Antonella ha mosso al Donnamaria. Si parla di mancanze di rispetto, di atteggiamenti che Edoardo ha con altre persone ma che lei non può avere con i suoi amici, come ad esempio con Antonino…Insomma solite cose, nulla di nuovo sotto il sole.

Anticipando il suo malumore anche nel confessionale, parlando con Signorini, la Fiordelisi poi ha spiegato al suo fidanzato: “Perché devo portare rispetto se tu non lo porti a me?” – ha esordito Antonella Fiordelisi – “Mi hai detto di mantenere le distanze con Antonino e tu ti abbracci Oriana? Ora da qui in avanti inizio ad abbracciare le persone, che problema c’è. Lo farò con tutti, abbraccerò tutti. Tu abbracci Oriana che fa la gatta morta con tutti! Io con Oriana ho litigato, se tu l’abbracci io da domani abbraccerò Onestini e Antonino. Con lei esageri. Lei qua dentro sta cercando palesemente un uomo per fidanzarsi, sembra di essere a Uomini e Donne.” Teoricamente Antonella dovrebbe stare distante anche da Attilio, visto quello che è successo tra lui e Edoardo, mostrando comprensione per il suo fidanzato e invece ieri vedendolo in crisi, è corsa ad abbracciare l’ex giornalista nel momento più sbagliato…

La risposta di Edoardo ad Antonella

Non è tardata ad arrivare la risposta di Edoardo: “Quindi tu sei questa? Sei una che rosica perché dò un abbraccio a una persona che mi sta simpatica e mi dice ‘reagisco con le strategie’, sei questa? Se tu sei questa a me questa non piace” . E poi: “Ti ho mai detto qualcosa che hai abbracciato Onestini? A me non me ne frega nulla! Ma se tu sei quella che appena vede qualcosa che non ti piace mi risponde ‘io allora vado a fare la scema con Antonino‘ a me non piace. Questa è una mancanza di rispetto. Per il trascorso che hai con Antonino è una mancanza di rispetto. Lo capisci o no? Se tu pensi che valga la pena rovinare il rapporto che abbiamo io e te solo per un abbraccio allora non mi piaci come persona. Se urlo è perché sei una cretina.”