Grande Fratello VIP 7 rifà il matrimonio di Francesca Cipriani in diretta tv: la folle idea di Signorini con Katia Ricciarelli

La marcia nuziale, le promesse, il testimone e persino L'Ave Maria: al Grande Fratello Vip va in scena il matrimonio bis di Francesca Cipriani

La scorsa settimana ha fatto molto discutere la notizia lanciata da web e social a proposito della – presunta – imprevista assenza di Alfonso Signorini al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Sono state molte le voci che si sono susseguite negli scorsi giorni, una delle quali è quella che l’assenza ingiustificata del giornalista ha costretto la coppia a decidere sul momento di trovare un nuovo testimone di nozze da portare all’altare (poi trovato, alias Giucas Casella).

Come provare a mettersi una pezza? Semplicemente occupando due spazi della puntata del 12 dicembre 2022 di Grande Fratello VIP 7 in cui rifare alla bene e meglio proprio il matrimonio dei due giovani. Francesca e Alessandro sono stati portati nello spiazzale davanti alla porta rossa cosicché i vipponi nella casa hanno potuto fare da invitati in questa improbabile rievocazione televisiva…

Grande Fratello VIP 7 rifà il matrimonio di Francesca Cipriani in diretta tv

Con i vipponi “invitati” e freezzati al matrimonio fake, la funzione è andata avanti con l’arrivo sul posto di Alfonso Signorini che – proprio come fosse un testimone di nozze – ha fatto un brevissimo discorso di introduzione e ha dato ai due neosposi le loro promesse di matrimonio da leggere davanti a tutti. Francesca Cipriani ha letto dal cartoncino il seguente messaggio: “Io, Francesca, prendo te Alessandro come mio sposo. E, anche se Giucas continuerà a provarci, prometto di esserti fedele sempre, di amarti e di onorarti per tutti i reality della mia vita”.

È poi arrivato il momento di Alessandro Rossi di leggere le sue promesse di matrimonio realizzate dagli autori del programma: “Io, Rossi Alessandro, prendo te Francesca come mia tortellina amorosa. E prometto di esserti fedele sempre. Di onorarti e amarti. Di cucinare per te tutti i giorni della mia vita“. Una frase presa con poca ironia dalla showgirl cha ha subito esclamato: “Ma se a casa cucino sempre io!?“.

L'omaggio di Katia, con grandissima emozione… dedicato ai novelli sposi. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/aiRVfEcCI2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2022

A chiudere la cornice degli assenti che diventano presenti in tv, arriva a seguire Katia Ricciarelli. Stando alle parole del conduttore, infatti, sembra che anche la cantante non si sia presentata al matrimonio dei due nonostante l’invito. Arrivata fra i due sposi, la Ricciarelli si è esibita nell’Ave Maria di Schubert (denotando anche qualche stonatura, stando ai commenti apparsi sul web).

Finito questo spazio e fatti tutti gli auguri del caso (anche quelli di buon Natale), i vipponi sono ritornati in casa, Francesca Cipriani e il suo sposo sono usciti di scena e Alfonso Signorini ha invitato Katia Ricciarelli ad accompagnarlo in studio.