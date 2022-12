Katia Ricciarelli canta in tv ma la sua esibizione non convince: criticata anche dai vipponi

Pioggia di critiche dopo l'esibizione di Katia Ricciarelli al GF VIP: la cantante esegue L'Ave Maria ma i vipponi si accorgono delle stonature...

Qualcuno avrà pensato, malignamente o forse no, che per Francesca Cipriani e il suo matrimonio, il fatto che Katia Ricciarelli fosse assente, non è stato poi così un problema. Da giorni sui social circola un video con una esibizione non troppo convincente della Ricciarelli e ieri sera, la soprano è tornata nell’occhio del ciclone, dopo aver cantato l’Ave Maria al Grande Fratello VIP 7 per Francesca e il suo neo marito. Il motivo? Una esibizione non troppo convincente. Tutti avete le orecchie e avete sentito, senza bisogno di commenti ulteriori, che ci sono state diverse stonature. Lo hanno fatto notare persino i concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP ( alcuni tra l’altro anche esagerando e ironizzando, con una imitazione della Ricciarelli fatta dopo l’esibizione nella casa). Subito dopo Antonino Spinalbese, come hanno avuto modo di notare tutti gli spettatori, si è rivolto a Luca Salatino e ha detto: “Oh ma ha stonat...”. L’ex tronista in evidente imbarazzo ha risposto: “Eh oh e vabbè dai“.

Quante critiche per l’esibizione di Katia Ricciarelli al GF VIP

A rincarare la dose ci ha pensato anche Patrizia Pellegrino, ex vippona e invitata alle nozze della Cipriani che dopo aver visto l’esibizione nella puntata di ieri del GF VIP 7 ha esclamato: “A me pare che la Ricciarelli abbia leggermente stonato o mi sbaglio? Io cattiva? No per carità lei è stata una grande lo è, ma stasera ha stonato un po’.[…] Cantavo meglio io Mattata? Grazie!”.

E qui per chi se la fosse persa, l’imitazione di Spinalbese che rientrando nella casa del Grande Fratello VIp 7, dopo aver ascoltato la Ricciarelli, ne ha regalato una imitazione che per qualcuno, ha fatto anche ridere.

vi prego Spinacino che imita Katia Ricciarelli io non ce la faccio 💀#GFvip pic.twitter.com/jGeQanvDsp December 12, 2022

I commenti per questa esibizione sui social sono stati impietosi. E voi che cosa ne pensate dell’esibizione di Katia Ricciarelli, assente al matrimonio ma presente in tv per farsi perdonare?