Tavassi imita Antonella Fiordelisi ma i fan non la prendono benissimo: esagerato?

Edoardo Tavassi imita Antonella Fiordelisi e la cosa non piace ai fan dell'influencer che non la prendono molto bene

Sperano di vedere una puntata particolarmente scoppiettante del Grande Fratello VIP 7 i fan del reality di Canale 5, visto tutto quello che è successo nelle ultime ore nella casa. Liti, coppie scoppiate, drammi. E in particolare, oggi come potrete immaginare, si parlerà molto di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nonostante un riavvicinamento di questo pomeriggio, i due sembrano aver deciso di non stare più insieme. La Fiordelisi continua ad avere il suo punto di vista, una posizione dalla quale non si schioda. A suo dire infatti, Edoardo si è allontanato da lei perchè si è fatto influenzare da gente come Tavassi. Ed è proprio il Tavassi che, stanco delle continue accuse di Antonella, oggi pomeriggio in qualche modo, si è “vendicato”. Il fratello di Guendalina infatti, oltre ad aver discusso con Antonella, ha anche fatto una imitazione della ragazza, che non tutti però hanno compreso e gradito. Se è vero che il Tavassi è spesso simpatico al pubblico, a detta di molti spettatori, con l’imitazione di Antonella in questo particolare momento, avrebbe esagerato. A detta di molti fan dei #donnalisi, il Tavassi ha preso di mira Antonella ma nel modo sbagliato. Non si dovrebbe infatti imitare una ragazza che sta comunque soffrendo, come sta succedendo ad Antonella.

Edoardo Tavassi nel mirino dei Donnalisi

Mentre i fan della coppia, fanno notare che forse il Tavassi è andato oltre, molti altri spettatori commentano in modo diverso quanto sta accadendo: “L’imitazione era fuori luogo ma non fate passare ció per “bullismo”,perché sto leggendo già cazzate usando termini impropri,perché lui stava imitando un atteggiamento reale di Antonella,per di più di fronte a lei che si tratteneva anche dal ridere” scrive un utente su Twitter. Altri fanno notare che Antonella ha fatto anche di peggio: “Ma fatela finita che fa ridere e basta. Pure lei avrebbe riso ma deve tenere il punto per il personaggio che è. Lui Percula tutti lì dentro. Lo fa pure con Micol. Stamani la perculava come corre che sembra una bimba.” Come sempre, quando c’è di mezzo Antonella, il pubblico si divide…Vedremo se questa sera ci sarà modo, nella diretta del GF VIP 7, di commentare quello che è successo nelle ultime ore e magari anche questa imitazione.