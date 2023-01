E’ durissima la stoccata di Anna Pettinelli contro Antonella Fiordelisi: attacchi e difese

Il commento di Anna Pettinelli su Antonella Fiordelisi non passa inosservato e come sempre il pubblico si divide: ecco che cosa ha detto

Ieri sera, durante la diretta del Grande fratello VIP 7, a commentare la puntata c’era anche Anna Pettinelli che, permetteteci di dirlo, potrebbe essere una perfetta opinionista, forgiata dal fuoco di mille battaglie con Rudy Zerbi e da anni ad Amici. La Pettinelli, che segue con molta attenzione il reality di Canale 5 e non solo, ieri sera si è lasciata andare a un commento su Antonella Fiordelisi. E le sue parole ovviamente hanno diviso il pubblico. Quando si parla di Antonella succede sempre, perchè la Fiordelisi ha tantissime persone che la “odiano” ma anche molte altre che la seguono, fanno il tifo per lei e prendono le sue difese a oltranza.

La stoccata della Pettinelli contro Antonella Fiordelisi

La speaker radiofonica ieri ha commentato con queste parole quello che stava succedendo al GF VIP: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi.” Una presa di posizione parecchio netta che il pubblico ha commentato .

I commenti sui social contro Anna Pettinelli

“Hai perso un’altra occasione per stare zitta, brava! Fammi un fischio quando un uomo ti darà della troi*, ma vabbè sarà giustificato dal fatto che è stato provocato, vero? Mamma lo schifo” la he scritto una utente su Twitter sotto questo suo messaggio. E ancora: “Vanne fiera, bella patata. Peccato che antonella non vi piaccia per il carattere, ma da qui a farla passare per una provocatrice seriale, poco di buono anche no!“. Solo fan di Antonella sotto il post della Pettinelli a quanto pare. Un’altra persona ha scritto: “Ma come si fa ad andare contro Antonella dopo tutto lo schifo che è stato detto su di lei? Edoardo ha sbagliato e le deve chiedere scusa, punto!.”

Ma c’è anche chi si schiera con Anna e ricorda: “Bello leggere che tutti se la prendono con Edo quando per una volta sbrocca e non tiene a freno la lingua! Tutto lo stress psicologico che porta Antonella non lo vede nessuno! Guarda caso le clip di Antonella che sbaglia a parlare non si vedono mai! Brava Anna.”