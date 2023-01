Ad Amici 22 i colpevoli separati dagli altri: “macchia indelebile, abbiamo rovinato tutto”

Che cosa è successo la notte di Capodanno, che cosa hanno combinato gli allievi di Amici 22? Nel day time lacrime e disperazione

Nella puntata di Amici 22 in onda oggi su Canale 5, si è accennato per pochissimi secondi a quello che è accaduto negli ultimi giorni nel talent di Maria de Filippi. Non tutto il pubblico segue le anticipazioni e legge sul web quello che accade. Per cui molti spettatori non sanno che nella puntata di domenica di Amici 22 arriverà un severo provvedimento disciplinare nei confronti di alcuni allievi, per quello che è accaduto nella notte di Capodanno. La produzione, come vi abbiamo già detto, ha deciso di non raccontare pubblicamente quello che è accaduto la notte del 31 dicembre ma sui social, sono circolate tante voci. Una delle più insistenti è quella di chi ha raccontato che gli allievi coinvolti nei fatti di Capodanno, si sarebbero sballati con la noce moscata e sarebbero poi stati molto male. Non sappiamo se è successo davvero ma di certo i provvedimenti sono arrivati tanto che nel day time in onda il 13 gennaio, abbiamo visto le persone coinvolte ( Maddalena, Samu, Wax, Tommy Dali , NDGe la cantante appena entrata) prendere le loro cose e lasciare in lacrime la casetta. La produzione infatti ha deciso di isolare gli allievi che sono stati puniti in attesa di prendere dei provvedimenti. Provvedimenti che sono stati poi comunicati nella puntata di Amici 22 già registrata ( e che andrà in onda il 15 gennaio 2023). Ma che cosa è successo a Capodanno? Dalle parole degli allievi di Amici nel day time di oggi si capisce bene poco ma si comprende che sono tutti molto provati da quello che è accaduto.

Amici 22 e i fatti di Capodanno: che cosa è accaduto? Le reazioni

Una delle più provate è sembrata essere Maddalena che ha commentato in lacrime: “Ho rovinato con le mie stesse mani il mio sogno”. Per chi non lo sapesse, lo ribadiamo, in rete circola la teoria secondo la quale tutti i ragazzi avrebbero sperimentato una sorta di sballo arrivato dall’uso della noce moscata usata come droga. Tommy, Wax ed NDG si sono ben resi conto della gravità di quello che è successo e hanno immaginato che sarebbe arrivato un provvedimento. Hanno anche parlato di una “macchia indelebile” e del fatto che nessuno si sarebbe più fidato di loro dopo quello che è accaduto. Samu disperato in bagno ha passato tutto il tempo a piangere, forse essendo il più piccolino si è lasciato coinvolgere in qualcosa di cui non aveva capito la gravità.

“Sono stati dei cretini, la gente pagherebbe per stare qui dentro, anche loro lo dicono e poi…” ha commentato Aaron dopo che i suoi compagni sono stati portati in una ala separata della casetta per vivere da soli. Angelina, che non era presente a Capodanno, essendo stata sul palco del concerto di Canale 5 per Capodanno in musica, ha detto che si aspetta una punizione molto severa. Punizione che è arrivata e vedremo tutto nella puntata di domenica. Per chi volesse gli spoiler, qui le anticipazioni.

Per qualche giorno dunque, i ragazzi puniti hanno vissuto in un’ala separata rispetto agli altri in attesa di conoscere il provvedimento e anche per permettere alla produzione di avere materiale vuoto da commenti e contenuti sui fatti, da mandare in onda.