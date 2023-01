Edoardo accusa Antonella Fiordelisi: “Tu non mi ami, io ho fatto di tutto per te”

Nottata complicata per i Donnalisi con le parole di Edoardo su Antonella dopo la lite: "Devi ammettere che non mi hai amato"

Nottata complicata per i Donnalisi. Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria c’è stata un’altra discussione. I due erano insieme in camera e poi hanno deciso di spostarsi in salotto per risolvere la situazione ma la discussione non ha avuto un epilogo. Antonella ha accusato Edoardo di non averla difesa, di essersi schierato dalla parte del branco, di avere delle amiche con cui scop* che poi diventano altro nella sua vita mentre lei non può scherzare con Antonino. Ha detto di volersi disinnamorare di lui. Accuse molto forti che Edoardo non ha digerito. Ha spiegato alla Fiordelisi che per lei ha fatto qualsiasi cosa: ha cambiato dei lati del suo carattere tanto che anche sua madre gli ha fatto capire che non andava bene; le ha scritto dei pensieri per provare a esprimere quello che con i gesti non sa dimostrarle. Ha fatto qualsiasi cosa per farle capire di essere innamorato. E visto come stanno andando le cose adesso è lui a mettere in dubbio tutto quanto. La guarda in faccia e le chiede di ammettere, ammettere di non essere mai stata innamorata di lui. Solo in questo modo si spiegherebbe quello che sta succedendo.

Qui le parole di Antonella

Edoardo sconvolto dalle accuse di Antonella Fiordelisi

Stanco di passare per la persona che non è, Edoardo ha spiegato alla Fiordelisi: “Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa.“

E ancora: “Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc****o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli. Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol.“

Edoardo ha ribadito di nuovo gli stessi concetti: da 4 mesi nella casa del GF VIP, almeno tre mesi è stato male appresso ad Antonella e non va bene, visto che quando si parla di amore, non si dovrebbe soffrire. E infatti il Donnamaria ha spiegato: “Quando uno è innamorato non fa stare male l’altro, tu non sei innamorata di me, accettalo. Non sei innamorata di me devi dire la verità! Questo è un incubo io non ci posso credere che questa fa così.“

E per l’ennesima volta, l’ombra di Antonino: “Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti. Gli dicevi ‘peccato che te la sei giocata male con me’. A te dà fastidio il mio passato con Micol e io devo stare zitto che flirtavi con Antonino?.”