Dopo la diretta del GF VIP 7 è lite tra Daniele e Oriana: “I tuoi baci non li voglio”

La furia di Daniele dal Moro contro Oriana Marzoli al GF VIP 7: è finita tra i due o non è mai iniziata?

Nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 7 del 16 gennaio 2023, Daniele dal Moro e Oriana hanno avuto modo di vedere come si è evoluta la loro frequentazione ma anche quello che gli altri vipponi pensano di tutta questa storia. I due, dopo aver salutato Signorini, hanno iniziato a parlare della puntata e Daniele ha fatto notare a Oriana le parole di Nicole Murgia e il suo atteggiamento, dicendole che forse non dovrebbe fidarsi di lei come amica, visto quello che ha detto. La discussione poi in pochi minuti si è spostata sul rapporto che c’è tra Daniele e Oriana. E’ chiaro che il veneto sia interessato alla venezuelana ma il fatto di non fidarsi ciecamente di lei lo porta ad avere un tipo di pensiero che Oriana, a quanto pare, non fa nulla per smentire. Forse la visione dei video di ieri, con l’atteggiamento di Oriana molto amichevole nei confronti di Luca Onestini, non ha aiutato Daniele. I due quindi hanno litigato e si sono sfogati. Oriana ha detto di volerlo conoscere e che non riesce a capire perchè Daniele non riesca a credere alle sue parole. Ma il veneto non è più convinto e per l’ennesima volta ha accusato Oriana di essere un falsa, dando in qualche modo ragione anche ad Antonino che a quanto pare lo aveva messo in guardia.

La lite tra Daniele dal Moro e Oriana Marzoli

Nella casa quindi p scoppiata la lite tra Daniele e Oriana e il veneto in particolare, ha mosso per l’ennesima volta pesanti accuse contro la sua amica speciale: “Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo“. L’atteggiamento che Oriana ha avuto anche durante la diretta del GF VIP non è piaciuto ad Daniele che glielo ha fatto notare.

Oriana è sembrata quasi stufa delle parole di Daniele, volendo cercare leggerezza non litigate e quindi ha preferito andare via. Daniele quindi ha subito rincarato la dose: “La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora“.