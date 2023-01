Anche al GF VIP 7 si parla del noce moscata gate ma i vipponi non sanno nulla

Anche nella casa del Grande Fratello VIP 7 entra il noce moscata gate ma i concorrenti non sanno nulla

Questa storia della noce moscata sta sfuggendo parecchio di mano. Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP 7 si è parlato del Capodanno gate ad Amici senza che i vipponi sapessero neppure quello che stava accadendo. Per chi si fosse perso questo momento: i concorrenti del GF VIP 7 hanno partecipato a un gioco, il quiz del GF VIP con diversi giochi. Tra questi appunto le domande dei quiz fatte dagli autori. Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi hanno condotto il quiz facendo le domande agli altri concorrenti che dalla vasca da bagno dovevano rispondere ai quesiti. Quello che in passato abbiamo visto anche nelle prime serate, quando si rideva e si scherzava anche al GF VIP, è successo invece di notte! Ma tutti i telespettatori più attenti si sono accorti del fattaccio! Il noce moscata gate entra anche nella casa del Grande Fratello VIP 7. Insomma se l’intento della produzione di Amici era quello di evitare che si parlasse della cosa, non è andata poi così bene. Ieri del noce moscata gate si era parlato per pochi secondi anche a BellaMa‘ e due giorni fa anche a Viva Rai 2 con Fiorello. Insomma tutti parlano del noce moscata gate, una notizia di peso inferiore solo all’arresto del boss Matteo Messina Denaro a quanto pare ( vedremo il prossimo anno quando Google rilascerà i trend delle ricerche come se l’è cavata la noce moscata).

Il noce moscata gate nella casa del Grande Fratello VIP 7

Tornando a quello che è successo nella casa del Grande Fratello, gli autori hanno pensato bene di scrivere una domanda parecchio singolare, almeno per i concorrenti. “A Capodanno gli italiani hanno scoperto le proprietà allucinogene della noce moscata” questa l’affermazione proposta a Davide Donadei che ha dovuto dire se si trattasse di una cosa vera o falsa. Ovviamente il vippone, ha risposto quello che milioni di italiani avrebbero detto prima che il noce moscata gate esplodesse. Ha detto che è falso e invece, come ormai ben sappiamo, è tutto vero! E si, milioni di italiani, che erano all’oscuro, hanno scoperto che la noce moscata può avere effetti allucinogeni grazie ai pischelletti di Amici che si sono sballati in casetta la notte di Capodanno…