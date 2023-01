Alcuni vipponi preoccupati per Edoardo Donnamaria: “Vomita di nascosto e parla da solo”

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 alcuni concorrenti sono preoccupati per Edoardo Donnamaria che dopo l'ennesima crisi con Antonella starebbe fin troppo male

Sono ore difficili per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi quelle che si stanno vivendo nella casa del Grande Fratello VIP. In questa storia purtroppo, come diciamo da mesi, non ci sono nè vincitori nè vinti, sono entrambi sconfitti, vittime di una relazione d’amore tossico, di quelle che si dovrebbero studiare sui manuali per evitare proprio di cascarci. Nelle ultime ore i due si sono accusati, si sono affrontati, hanno discusso, si sono evitati. Sono volate parole molto brutte, soprattutto da parte del Donnamaria e tutti i concorrenti iniziano a essere preoccupati per quello che sta accadendo. Luca Onestini e Attilio Romita hanno notato alcune cose che destano preoccupazione e ne hanno parlato tra loro, con la speranza che questo momento complicato passi il prima possibile per il volto di Forum.

Concorrenti preoccupati per Edoardo Donnamaria: cosa sta succedendo

Luca Onestini è sembrato il più preoccupato per le sorti di Edoardo, anche perchè nelle ultime ore ci ha parlato tanto e ha cercato di capire che cosa sta succedendo tra lui e Antonella. Parlando con gli altri concorrenti ha spiegato: “Ieri non l’avete visto, ma ora lo dico perché mi sono rotto i c***i. L’ho visto di prima mattina vomitare là dietro appena alzato perché sta di merda. Io ho bisogno di aiutarlo perché questa situazione lo distrugge. Ma non ve ne rendete conto? Quando uno va a vomitare là dietro in un angolo di nascosto, dietro un led, è una roba vera. Non è una roba finta come vedo dall’altra parte ( si riferisce ad Antonella) solo per attirare l’attenzione“.

Anche Edoardo Tavassi sembra essere preoccupato per il momento no che il suo amico sta affrontando. E ha detto: “Io l’ho trovato a dormire lì scalzo al freddo, fuori, solo, c’erano 6 gradi, gli ho buttato una coperta sopra“. Attilio Romita non è molto amico di Edoardo ma si è detto altrettanto preoccupato e infatti agli altri ha confidato: “Io invece l’ho visto che parlava da solo“.

Insomma i concorrenti sembrano essere preoccupati mentre Edoardo continua a sfogarsi con gli amici parlando di questo rapporto con Antonella. Perchè a quanto pare, per quanto si renda conto di essere arrivato al capolinea, non riesce a mettere un punto, non riesce a lasciarla. Non ce la fa e anche di questo ha parlato nelle ultime ore con gli altri.