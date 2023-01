Tali e Quali: la figlia di Massimo Boldi in gara a sorpresa, Marta imita Katy Perry

A sorpresa, fra i concorrenti non famosi di Tali e Quali sbuca anche Marta Boldi: la figlia di Massimo Boldi

Carlo Conti ha fatto un bello scherzetto ai numerosissimi fan di Tale e Quale Show e dello spin-off attualmente in onda dal titolo Tali e Quali: la versione con concorrenti non famosi del talent show sulle imitazioni canore di Rai Uno. Lo scherzetto sta nel fatto che, nella puntata andata in onda questa sera 28 gennaio 2023, la trasmissione ha introdotto fra i concorrenti presi dalla gente comune anche una imitatrice non propriamente sconosciuta…

Fra i dieci concorrenti di questa puntata, infatti, abbiamo visto arrivare in studio Marta Boldi, una delle figlie dell’attore Massimo Boldi. In realtà non hanno specificato fin da subito che si trattava di una figlia d’arte ma è stata la stessa ragazza a spiegare di chi era parente nel corso del filmato introduttivo alla sua performance.

Marta Boldi: la figlia di Massimo Boldi a Tali e Quali 2023

Queste le parole di Marta Boldi nella sua clip d’introduzione: “Mi chiamo Marta Boldi, ho 32 anni e sono di Milano. Nella mia vita, a livello professionale, faccio parte di una agenzia creativa nella quale lavoro sia come assistente di produzione, sia come sceneggiatrice, editor e traduttrice. Ovviamente la musica e il mondo dello spettacolo hanno sempre fatto parte della mia vita. Mio papà Massimo, che tutti voi conoscete bene, fa il tifo per me. Fa il tifo per la sua “piccolina”. Continua a chiamarmi piccolina anche se ho 32 anni…”. Nel filmato introduttivo vengono chiamate in causa le altre due figlie di Massimo Boldi, Michaela e Manuela.

“Nel 2018 ho avuto una grandissima fortuna: ho incontrato di persona Katy Perry” spiega Marta Boldi, introducendo al pubblico proprio l’imitazione in cui si cimenterà pochi minuti dopo. Nonostante la passione per i musical e la grinta, purtroppo l’esibizione non è stata proprio fra le più riuscite della serata.

Non a caso, sommando i voti della giuria a quelli auto-assegnati fra i concorrenti in gara, Marta Boldi è arrivata nel fondo della classifica: solo al nono posto su dieci. Anche sui social la sua imitazione della pop star internazionale non sembra esser piaciuta molto. In ogni caso, siamo certo che qualora Marta Boldi volesse lasciare il suo posto di assistente di produzione nell’agenzia creativa in cui lavora, questa apparizione a Tali e Quali 2023 può essere un punto di partenza per qualcosa in più nel mondo dello spettacolo. E se proprio dovesse andare male nello showbiz… c’è sempre spazio per qualche parente vip nella casa del Grande Fratello!