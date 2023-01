Dopo l’incomprensibile arringa a favore di Antonella Fiordelisi la Bruganelli travolta sui social: esplode il caso

Le parole di Sonia a difesa di Antonella che hanno demolito Edoardo Donnamaria non sono piaciute a nessuno: da Signorini al pubblico, è bufera

Gli opinionisti certo, sono chiamati a dare opinioni, hanno le loro simpatie, c’è chi si affeziona a un concorrente piuttosto che a un altro. E ci può stare davvero tutto, perchè siamo umani. Ma proprio questa umanità dovrebbe essere anche al centro del lavoro che si fa, come accade appunto se sei chiamato a dire la tua al Grande Fratello VIP 7. E le parole di Sonia Bruganelli, che ha demolito Edoardo Donnamaria definendolo un ragazzo senza personalità che in quella casa mai nulla avrebbe fatto se non si fosse legato ad Antonella ( e stiamo parlando di Antonella Fiordelisi una ragazza che sul suo curriculum vanta storie con ex calciatori, follower e partecipazioni sporadiche in programmi televisivi, non candidature al Nastro d’argento signori e signore) sono state fin troppo esagerate. Avrebbe potuto fargli notare che mai si usano certi toni se dici di amare una donna ( non si dovrebbero usare neppure in amicizia, nelle relazioni è un modo di fare sbagliato a prescindere). Avrebbe potuto invitarlo a lasciare che Antonella facesse il suo percorso senza di lui. E invece ha parlato di luce spenta e luce accesa, santificando la Fiordelisi tanto che lo stesso Signorini adirato ha preso le difese del Donnamaria, rivendicando di averlo scelto. E dimenticando che due minuti prima, Antonella era stata smascherata: prima aveva parlato del buffetto sulla guancia dicendo che non c’era stato, che era una cosa da nulla. Poi aveva detto che Edoardo in un momento di rabbia le aveva fatto male con quel gesto. Poi si era rimangiata tutto vedendo il suo confessionale. Poi quando Signorini ha chiesto i video, aveva di nuovo confermato. Si Antonella è questa, una ragazzina immatura che come è stato detto più volte, farebbe di tutto per continuare a stare nel reality. E la luce che vede la Bruganelli forse è quella delle lampade per i selfie…Ma Sonia ha tutto il diritto di provare una simpatia maggiore per un concorrente ma non di ergersi e dare lezioni, quando ha di fronte una persona che ha fatto gli stessi identici errori di quella che lei sta condannando. La tua arringa puoi farla, ma deve avere un senso e ieri niente aveva senso.

Non a caso, trovare un solo commento positivo, se non quello dei fan della Fiordelisi, all’intervento di Sonia Bruganelli su Edoardo e Antonella, è missione impossibile. Quei due ragazzi avrebbero avuto bisogno solo di una cosa: qualcuno che dicesse a entrambi che la loro è una relazione tossica, che non c’è amore ma dipendenza e ossessione. Solo un intervento di questo genere sarebbe stato sensato dopo tutto quello che abbiamo visto nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello VIP 7.

C’è chi scrive: “Sonia, facci un piacere a tutti, esci da quello studio ma non rientrarci più!Ah poi dovrai spiegare quanto ti da il padre di Antonella per difenderla! Perchè questa sera sei stata abbastanza imbarazzante con quelle opinioni del cavolo.” E ancora: “Strano che stasera dopo la 20esima volta che salvi Antonella non l’hai fatto. Chissà. Forse perché il pubblico da casa ti ha fatto notare che non è la preferita di nessuno ma solo la tua?Cara Sonia mettitelo in testa che tanto Tontonella non lo vince questo gf. È inutile che la salvi in continuazione.” E poi: “Si e tu non ti dovresti dimenticare che essere opinionista vuol dire essere neutrale e non super partis con una concorrente anche se ha dei comportamenti errati. Stasera non hai salvato Antonella solo perché sapevi che la prossima puntata non è per eliminazione.“

I commenti sono molto forti e dettagliati, come questo che racchiude un po’ in generale il pensiero di tutti: “Le parole che hai detto ad Edoardo, non mi sono piaciute per niente, né nei toni, né nei contenuti. Troppo duri, troppo fuori non capisco perché, non ti riconosco più. Sicuramente orgogliosa come sei non accetterai che hai sbagliato. Si può cambiare opinione, ma le frasi: ” tu non hai personalità, non hai luce.” Ma che è? Hai ferito troppo un ragazzo che per me ha delle fragilità, che cerca ancora consensi. Ma io, ancora non riesco a capire il tuo cambiamento. Concordo che le mani dovrebbero stare in tasca, che il gesto è stato too much, ma è stata vergognosa anche la reazione costruita di lei. Sicuramente te né fregherai delle parole di molti di noi, ” you are in another level of ours’ ma un tempo ci piacevi, ce né faremo una ragione.“