Antonella ed Edoardo litigano per Antonino ma non solo: il San Valentino è horror

Edoardo Donnamaria vuole chiudere con Antonella Fiordelisi e ancora una volta la attacca rovinandole il giorno degli innamorati

Come abbiamo visto anche nel day time del Grande Fratello VIP 7 in onda questo pomeriggio, l’ennesima crisi tra Edoardo e Antonella Fiordelisi è scaturita ancora una volta dalla gelosia del Donnamaria, o da un atteggiamento che a suo dire, la ragazza non avrebbe dovuto avere ( quello che è successo con Antonino Spinalbese e il giochino con la panna in confessionale). In realtà, anche se i due faticano a capirlo, le cose sono molto più semplici: stanno insieme per bisogno fisico di stare in coppia, poi si separano, poi si riavvicinano. Si chiamano ormoni, sono giovani. E questa è una relazione che si basa sul possesso e sul pensiero di un amore che in realtà non è mai esistito, forse una volta fuori dalla casa, lo comprenderanno. Nel frattempo, come succede anche nella vita reale ( di relazioni disfunzionali nel mondo ce ne sono a valanga) i due vanno avanti. Si prendono e si mollano, come è successo anche nelle ultime ore. Il giorno di San Valentino i due sono andati in crisi. Una crisi che ha portato il Donnamaria a dire, per l’ennesima volta, cose molto pesanti nei confronti della Fiordelisi e viceversa. Le ore sono passate, e tra i due forse è tornato il sereno. Ma intanto andiamo a vedere che cosa era accaduto ieri, nel giorno degli innamorati. I #donnalisi a dire il vero, non hanno vissuto un film d’amore ma un horror.

Il duro attacco di Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

Le parole di Edoardo per Antonella, nel giorno degli innamorati sono state: “Da ora in poi voglio evitare di avere a che fare qualsiasi cosa con te. Perché per me una persona che ogni volta che litiga si mette a ridere, a scherzare e a ballare a fare la pazza contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto. E mi sono proprio rotto le scatole di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te. Perché tu sei una bambina e non ti permettere mai più di venire qui per dirmi ‘ne trovo mille come te, meglio di te’. Ieri sera mi hai detto che ne trovavi mille meglio di me e l’hai ripetuto. Trovatene uno. Io con una persona che dopo aver litigato si butta sotto la doccia a ridere, ballare e fare la pazza non ci voglio stare. Fai le scenate da ragazzina, falle con altri. Basta, chiusa davvero”.

LA Fiordelisi ha risposto: “Tu mi dici le stesse cose. Mi hai detto che ho cose che non ti piacciono e che altre donne che hai avuto non avevano. Tu mi hai rovinato il San Valentino. Io ero tutta felice perché avevano fatto vedere i tweet per noi e invece tu vuoi fare questo, vuoi i litigi. Io non voglio i litigi e voglio stare tranquilla. Te mi fai stare sempre male. Non te ne frega un cavolo di me e si vede sempre”.